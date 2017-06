Retseptisoovitus: krõbe-pehme seakõht

Vaja läheb:

Umbes 1 kg seakõhtu, kindlasti koos kamaraga

0,5 dl tumedat sojakastet

1 porgand

2 sellerivart

1 suurem sibul

2 tl fenkoliseemneid

2 loorberilehte

1 tl soola

Juhtnöörid

1. Tekita kamarasse üliterava noaga umbes 1x1 cm ruudustik - kõigepealt lõika selleks kamar triibuliseks ja siis ruuduliseks.

2. Tükelda köögiviljad väikesteks tükkideks ning aseta ahjuvormi põhja. Pudista sinna ka 1 tl fenkoliseemneid ning loorberilehed ja sojakaste.

3. Aja keema umbes liiter vett.

4. Aseta liha köögiviljadele (nahk ülevalpool), ning kui vesi keema läheb, siis vala see aeglaselt üle liha nii, et see kerkib nii kõrgele, et umbes 1-2 cm lihast veega katmata jääb.

5. Ideaalis võiksid liha nüüd sealsamas vormis ära jahutada ning üleöö marinaadis hoida. Vormi millegagi katta pole tarvis - eesmärk on kamar võimalikult ära kuivatada. Kui hoiad liha üleöö külmikus, siis lase sel enne küpsetama hakkamist toatemperatuurile soojeneda. Kui aga on kiire, siis kuivata kamar köögipaberiga ning lase lihal vähemalt 10 minutit jahtuda.

6. Vahet pole, millist varianti kasutad, järgmiseks kuumuta ahi 250 kraadini ja keera grillrežiimile.

7. Samal ajal uhmerda koos soolaga peeneks ülejäänud fenkoliseemned. Hõõru kamar kokku fenkoli-soola seguga.

8. Lase kamaral ahjukuumuses krõbedaks muutuda - selleks kulub mul umbes 12 minutit, aga kuna grill võib kohati väga äkiliselt käituda, siis palun ära pilku väga pikaks ajaks eemale pööra ja jälgi kullipilguga - kui kamar paistab krõbe, siis ongi juba hästi.

9. Seejärel alanda ahju kuumus 150 kraadini, keera tavalisele režiimile ning küpseta liha veel vähemalt 3 tundi, aga kui sul on rohkem aega, siis 5 tundi on parem.