Video: nutikas mees! Abieluettepanek ametipostil

Robin Ström on tuletõrjuja, kes nutikalt otsustas kasutada ära nende ametipositsioone ja esimest kohtumispaika, et teha abieluettepanek oma helikopteri piloodist kallimale. Naine teadis, et tuleb klienti peale võtma. Samal ajal pandi kinni lennurada, kuhu oli joonistatud kaks maandumismärki «jah» ja «ei». Robin küsis raadio teel naiselt, kas abiellub temaga, kuid naine kohe vastata ei tohtinud. Naine pidi valima vastava maandumispunkti. Peale nõusolekut tunnistas mees, et polnud nädal aega närveerimisest maganud.