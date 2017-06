Riided, mida sa ei tohiks kunagi lennukis kanda

Keerulised riided

Erilise disainiga keerulised riided võivad tekitada lennukis peavalu. Sealsed imepisikesed tualetid ei võimalda just palju ruumi asjaajamiseks. Seega võid näiteks jumpsuit´i kandes hätta jääda. Samuti väldi eriti rohkete lukkude, nööpide, trukkidega varustatud esemeid.

Sinu lemmikriietus

Lennukis pole mõtet kanda enda lemmikriideid. Esiteks seetõttu, et suurema osa ajast sa istud, mistõttu võivad need kortsuda. Teiseks seetõttu, et lennukis jagatav söök ja jook võib kergesti sinu riietele maanduda.

Suveriided

Kui suundud lõunamaale, ära alusta oma päikesepuhkust lennukis. Lennukis olev temperatuur on tihti petlik. Kui lennuk lendama hakkab, lülituvad sisse konditsioneerid, mistõttu võid alustada oma puhkust külmetusega.

Plätud

Plätud pole eriti head reisijalanõud. Lisaks sellele, et need on õhukese tallaga, tulevad nad kergesti ära ega toeta jalga. Võid olla kindel, et mingil hetkel kahetsed oma valikut.

Sügelust tekitavad materjalid

Enne lendu vali endale reisiks mõnusad riided. Sa ei taha, et pandud riietus sind poole lennu peal häirima hakkaks. Kõikuv temperatuur lennukis võimendab sügelemistunnet veelgi, muutes selle väljakannatamatuks.

Ebamugavad kingad

Kui valid lennule jalanõusid, vali mugavus. Sa ei tea kunagi, kaugel on lennuväravad või kas pead sinna jõudmiseks hoopis jooksma. Kontsadega on see raske ning tõenäoliselt ka kõrvaltvaatajatele naljakas.

Pidžaama

Kuigi lennuk ehk läheb öösel, ära anna järele kiusatusele minna pidžaamas lennule. Sa lähed siiski avalikku kohta ning lennuki maandudes ei pruugi enam olla öö.

Metalli sisaldavad riided

Sa ei oska arvatagi, kui paljudes kampsunites on sees metallkiud. Võid olla kindel, et turvameeskond peab sind kinni igas kontrollpunktis.

Kottis riided

Kui mõelda mugavusele, tunduvad kottis riided just õige valik. Küll aga teeb see inimese turvameeskonna jaoks pisut kahtlaseks, mistõttu võidakse sinuga soovida tavatust rohkem tutvust teha.

Retuusid

Uskumatu, aga tõsi! Hiljuti suunas United Airlines enda väravast minema kaks retuuse kandnud neiut, sest nad ei vastanud riietuseeskirjadele. Seega ole kindel, mida sinu lennufirma sinult ootab.

Allikas: TheList