Üks oluline vihje, et sa ei armasta iseennast

Ütleme, et su õde ostab omale uue auto, kuid sinu esimene mõte on, et õde on lapsik ja vastutustundetud, sest tal on liiga väike palk, et omale nii suurt liisingut lubada. Või siis jätab su elukaaslane oma mustad nõud kraanikaussi, et välja kiirustada ja oma sõpradega kokku saada. Mõttes kirud, et kallim on nii laisk ja lohakas, et see ajab sind hulluks.

Iga päev, päevad läbi, kritiseerid mõttes teisi inimesi. Küll on kolleeg liiga lohakas, küll on naaber uudishimulik ja sõber ennastunustavalt edev, et nii palju selfisid teeb… Mida see kõik tähendab? On su ümber vaid isekad ja mõtlematud inimesed? Kas ühiskond on kokku kukkumas? Või on see hoopis vihje, et sinu endaga on midagi fundamentaalselt korrast ära?

Suhted teistega näitavad su suhet iseendaga

Kui sa kritiseerid pidevalt teisi ja mõistad neid hukka või tunned, et kõik, mis nad teevad või ütlevad, ajab sind endast välja, siis võib olla, et peegeldad oma tundeid teistele, kirjutab Hearts in Harmony. Sa süüdistad teisi just sellistes asjades, mida ei taha enda juures tunnistada või millest üritad lahti saada.

Kui sul on sügaval sees hirm, et sind tõrjutakse ja jäetakse maha, siis on väga võimalik, et sa ei ole ise sellest hirmust teadlik, kuid alateadlikult tahad selle probleemiga tegeleda. Nii hoiad inimeste poole, kes kutsuvad sinus selle sama hirmu esile ja astud endale aru andmata suhtesse eemalehoidvate partneritega. Kui su kallim teeb plaane ilma sinuta või tal on oma hobi, millesse sina kuidagi ei puutu, siis ei anna sa endale aru, et sul on hirm üksi jääda ning sa oled salamisi tema suhtes kriitiline. Sa ei mõtle otse, et ta on oma sõpradega kaua koos ja jätab su maha, vaid sa keskendud sellele, et ta ei veeda sinuga üldse koos aega ja raiskab aega või raha meelelahutustele, kuigi võiks sind kodutöödes aidata.

Teine näide - ütleme, et sa oled korralik ja majanduslikult hästi hakkama saav inimene. Sa pead arvet oma kulude ja tulude suhtes ning ei raiska raha, mida sul ei ole. Sisimas tunned aga soovi veidi vabamalt võtta ja olla ka selline inimene, kes julgeb endale aeg-ajalt midagi lubada. Paraku ei taha sa seda endale tunnistada, sest sinu minapildi järgi ei ole sa «selline». Sinu mõttemaailmas oled sa hoopis korda hoidev, püüdlik ja töökas inimene, kuid kõik teised su ümber on hooletud ja vastutustundetud. Selle asemel, et näha endas nendega sarnaseid jooni, vastandad sa ennast neile ja mõistad neid hukka.

Millega tuleb enda juures aktsepteerida, et end armastada?

Kui ei suuda või ei taha oma tundeid tunnistada ja enda mitmekülgsust omaks võtta, on see märk, et sügaval sisimas sa ei armasta iseennast. Ja kui sa endast ei hooli, siis ei sa ei ole sa kunagi päris rahul ei iseenda ega end ümbritsevate inimestega. Sa leiad kogu aeg midagi, mille pärast viriseda ja teised tunduvad sulle puudulikud, sest sa pead ennast puudulikuks. Kui sa aga ei õpi end armastama ja endast lugu pidama, siis ei saa seda teha ka teised.