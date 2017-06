Eesti mehed räägivad: naine võiks sihtida kassapidaja ametist kõrgemale

Teie ees on 12 mehe arvamus sellel teemal.

1. Ma ei ole sellise suhtumisega, et kui sul kõrgharidust pole, siis ei ole huvitatud. Aga hariduse ja hea töökoha olemasolu on muidugi pigem positiivsed näitajad. Kui inimese ainus tulevikuplaan on see, et äkki saab kassapidaja kohalt kõrgendust, siis see on üsna masendav.

2. Kui on koos lõbus, siis väga vahet pole. Aga see on loomulikult boonus, kui tal on hea haridustase ja karjäär.

3. Ta peaks olema võimeline arutlema erinevatel teemadel. Karjäär oleks ainult plussiks, sest see on märk sihikindlusest.

4. Naine peaks tulema iseendaga toime. Kui on pikemalt koos elatud, siis on see loomulik, et toetatakse üksteist. Naistel on tavaliselt küll veidi suurem roll laste kasvatamisel, aga üldjoontes ei tohiks naisi ja mehi väga erinevalt vaadelda. Olen ise pigem seda meelt, et peres võiks meespool finantsilise osa eest rohkem hoolt kanda, aga see ei pea alati nii olema. Haridustase ei ole nii oluline kui inimese haritus, piisab ka, kui on lai silmaring – kursis olek maailmas toimuvaga. Kui ta on piisavalt nutikas, et üksi elades ilma kõrghariduseta ennast hästi üleval pidada, siis ma ei näe probleemi. Sellegi poolest arvan, et mingisugune amet võiks olla koolis omandatud, kui just pole loomulikult väga andekas inimene, näiteks musikaalselt.

5. Mind haridustase ei huvita, aga rumal ei tohi olla. Kõrgharidusega inimene võib samuti olla «loll kui lauajalg.» Tööl võiks naine ju käia, aga see pole nii oluline, kui ma ise hästi teenin. Lihtsalt kodus istuda samas ka ei saa, midagi kasulikku tuleks oma ajaga ette võtta.

6. Haridustase pole eriti oluline, kui mõistus on korras.

7. Minu jaoks ei oma mingit tähtust naise haridustase ega tema karjäär. Minu jaoks on oluline, et naine oleks arukas, ei ajaks suust igasugust jama välja. Kõike paraku koolis õppida ei saa. Väga heaks näiteks on mitmed tõsielustaarid, kraad on küll käes, aga mõistust ikka pole.

8. Haridustasemest üksi on elus vähe kasu. Minu jaoks on kõige olulisem see, et naine tegeleks asjadega, mis teda päriselt huvitavad.

9. Tähtis ei ole haridus, vaid haritus. Näiteks kui tüdruksõber saadab mulle meili, mis vohab kirjavigadest, siis mul tekib vastupandamatu soov teda parandada. Samal ajal vähendab see oluliselt tema atraktiivsust minu silmis. Paha ei teeks ka see, kui naine omab töökohta, mitte ei istu päevad läbi kodus. Viimane lause kehtib eriti siis, kui pole veel ühtegi last.

10. Ütleme nii, et mingil määral kindlasti on. See ei ole küll määrav faktor, ma ei välistaks suhet 100 protsenti selle tõttu, et naisel ei ole haridust/karjääri, aga rolli mängivad need küll.

Kõrgharidust otseselt olema ei pea, sobib ka see, kui ta on midagi ikkagi suutnud korda saata (on ju edukaid inimesi ka ilma kõrghariduseta). Aga minu jaoks isiklikult näitab kõrghariduse omamine iseloomu ja suhtumist ellu, sa oled pürginud millegi poole. Tähtis on, et naisel oleks initsiatiivi kuhugi oma elus jõuda.

11. Haridustase ja karjäär ei ole otseselt olulised, kuid haritud inimesega on alati huvitavam koos aega veeta. Paber ei maksa midagi, kui inimene ise on igav ja tal puudub ambitsioon.

12. Peaasi, et naine oma tegevuste juures õnnelik on ja teeb seda, mis talle meeldib, nii tööl kui ka koolis. Ei usu, et ta põhikooli haridusega ja koristajana töötades väga õnnelik on.