Viis asja, mida pärastlõunal kaalualandamiseks teha

Kuula oma näljatunnet

Tihti on lõunal tööl kiire ja korralikuks söögiks aega napib. Kui ühel hetkel selleks aega tekib, võiks justkui terve maailma ära süüa. Õigel ajal söömine säästab sind lohutuse järele haaramast.

Väldi valel põhjusel söömist

Sul pole vaja süüa lihtsalt seetõttu, et söök on seal. Toit võib lõhnata ja välja näha parem, kui see tegelikult on, eriti tervislikkust arvestades. Tihti need väikesed ampsud annavad suure osa sinu päevasest kaloraažist. Ole tähelepanelik!

Liigu!

Kuigi hommikused trennid on kasulikud, ei tähenda see, et ülejäänud päeva logeleda saaksid. Terve päev istumist nullib su varasema trenni pea olematuks. Tõuse püsti vähemalt kord tunnis, isegi kui see on vaid minutiks. Lõpuks kõik need väikesed liigutamised annavad palju juurde.

Joo rohkem vett

Inimesed alahindavad vee kasulikkust kaalualandamisel. Isegi väike veepuudus võib põhjustada näljatunnet, kui tegelikult on kehal vaja hoopis vedelikku. Peale lõunat hoia endal veepudel ligiduses ja joo kogu päeva kestel. See aitab sul ainevahetuse käimas hoida ning hoiab sind eemal näksidest.

Tee intervalltreeningut

Kui lähed enne õhtusööki trenni, vali mõni kõrge intensiivsusega intervalltreening. Kõrge ja madala pulsisageduse vaheldumine trenni ajal parandab rasva- ja kaloripõletuse protsessi kuni 24 tunniks.

Allikas: Women´s Health