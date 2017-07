Postimehe nädalahoroskoop 1.-7. juuli

Jäär

21. märts – 19. aprill

Kui praegu tööd teha rabad, on olukord ilmselt pingeline ja pöördeline. Mida suurem on su vastutus ja mida kõrgem ametipositsioon, seda suurema surve all oled. Välja võib ilmuda kritiseerijaid või konkurente, kisub tuliseks võimuvõitluseks. Ära õli tulle valamisega olukorda keerukamaks muuda.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

See, mida inimesed ümberringi korraldavad, ei pruugi sulle meeldida. Sugulaste või naabrite väljaütlemised võivad tekitada vastuseisu. Kui sõnavahetuseks läheb, on küllaltki raske viisakaks jääda. Ära ärritununa rooli istu, liikluses tuleb sul olla rahulik ja keskendunud, et ohtlikest olukordadest hoiduda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Äriasjad kisuvad põnevaks ja pingeliseks. Sul tuleb iga päev aktiivselt tegutseda ja uusi nippe juurutada. Konkurendid on kuklasse hingamas, see sunnib sind end kokku võtma ja jõuliselt edasi pürgima. Hea ärivaist on su parimaks abimeheks, loominguline lähenemine aitab rohkem kui jõhker punnitamine.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Selle nädala taevaseisud on jõulised ja pingelised, sina aga oled nende pingete keskmes. See on aeg, mil võid sooritada läbimurde, ent samas on ka oht kellegagi riidu minna või kellegi viha enda peale tõmmata. Partnerlussuhteis proovi olla see pool, kes säilitab rahu, hoidu konflikti tekkides õli tulle valamast.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tööl piirdu enda vastutusalas tegutsemisega, ära mine teisi õpetama või nendega õiendama! Sõnu tuleb õige hoolikalt valida ja oma teadmisi-oskusi realistlikult hinnata. Mõtlematute väljaütlemistega võid tekitada kolleegides tunde, et üritad neist paremana näida ja nende leivatükki ära krahmata.

Neitsi

23. august – 22. september

Tempo on ilmselt hullupööra kiire, on palju kohtumisi ja koosolekuid, kus võib minna ägedaks vaidluseks ja üksteisele ära panemiseks. Kui teiste seisukohad on sulle vastukarva, ei pea sa nende järgi talitama. Rahaasjus mõtle kindlasti oma peaga, ära järgi joonelt kellegi soovitusi. Isiklikku ellu jagub küllaga romantikat.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Päikese ja Jupiteri kvadraadi mõjul võid kergesti oma võimeid ja võimalusi üle hinnata. Ära võta korraga liiga palju ette ning kaalu hoolikalt, enne kui kellelegi midagi lubad. Tööasjad vajavad ilmselt omajagu energiat. Sul võib olla keeruline leida piisavalt aega ühelt poolt karjääri ja teisalt pere ja kodu jaoks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

On hea aeg enese arendamiseks loomingulises vallas, uute hobide leidmiseks ja enesetäiendamiseks. Ent oma teravat keelt pead sa hoolega talitsema. Oskad sõnadega lajatada väga valusalt ja täpselt naelapea pihta, ent kas sellest lõppkokkuvõttes ka kasu on? Sellisel viisil esitatud õpetussõnu ei võta keegi kuulda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Ost-müük-vahetus on sinu jaoks justkui spordivõistlus. Soov teistest parem olla ja rohkem raha teenida paneb sind pingutama. Pead meeles pidama, et kõiki asju ei saa jõuga, heast nõust ja kavalusest on märksa rohkem kasu. Vanema põlvkonna sugulased võivad väga leidlikku nõu anda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Suhete vallas on kisub olukord eriti kuumaks. Seal, kus lõõmab tugev kirg, võivad kergesti pead tõsta ka negatiivsed tunded, eriti armukadedus. Kui lased emotsioonidel end juhtida, võid kallimale survet avaldada ning võimuvõitlust provotseerida. Proovi vabamalt hingata ja avameelselt oma tunnetest rääkida.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Rahaasju ajades tasub usaldada intuitsiooni. Väga hästi sujub nüüd selline töö, millesse paned oma hinge ja südame – olgu see siis loominguline eneseväljendus või midagi heategevuslikku ja ennastsalgavat. Kuskilt sügavalt alateadvusest võivad pinnale tõusta ammused hirmud, ära lase neil enda üle võimust võtta.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Ära lase end tõmmata võõraste konfliktide keerisesse! Keskendu oma asjadele, arenda ennast valdkondades, mis sulle kõige rohkem huvi pakuvad. On väga hea aeg loominguga tegelemiseks, aga ka tajude arendamiseks, sisemise tarkuse suurendamiseks. Tugev vaist juhib sind õigele teele.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee