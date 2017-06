11 ootamatut kasutusala kohvile

Rohkem infot kohvi ootamatutest omadustest ning viisidest, kuidas neid igapäevastes situatsioonides ära kasutada, jagab meile Kohvisemu esindaja Tanel Kalmo.

Kasulik aias

Kohvipaks teeb aias imesid. Lihtsalt segage kohvipaks aluseliste ainetega ja väetage sellega pinnast. Teie taimed hakkavad kiiresti kohvi häid omadusi tundma. Ussikesed, kes kompostis elavad, toituvad bakteritest, mis hakkavad kohvipaksus kiirelt paljunema. Bakterid kohvipaksus aitavad ussikestel efektiivsemalt seedida.

Väike kogus kohvipaksu on kasulik väetis taimedele, mis nõuavad kõrgemat happesust pinnases, näiteks roosidele. Kohvis sisaldub palju vesinikku, kaltsiumit, magneesiumit, kaaliumit ning teisi taimedele kasulikke mineraale. Lihtsalt pange kohvipaks pinnase peale – õhuke kiht ajab asja ära. Taimed hakkavad kiiresti tunnetama kohvipaksu kasulikke omadusi ning kiiremini kasvama. Enne selle meetodi kasutamist veenduge, et teie taimed happesust kannatavad – näiteks tomatid ei kasva kohvipaksuga hästi.

Kahjuritõrje

Kohvil on tugev lõhn, mis hoiab paljud kahjurid, aga isegi loomad eemal. Moskiitod, sipelgad ja vastsed ei talu kohvi happelisust pinnases, seetõttu nad lahkuvad kohtadest, kus happelisus on liiga suur.

Loomade peletaja

Saate hoida soovimatuid loomi oma koduaiast eemal. Segage kohvipaks teiste tugeva lõhnaga koostisosadega ning teie maa saab olema kaitstud kutsumata külaliste eest. Enamusel loomadest on palju tundlikumad ninad kui inimestel, seega mõjutavad neid ka need lõhnad, mida me ei tunne. Proovige kohvipaksu ja apelsini- või sidrunikoori.

Kui tahate kaitsta oma koduloomi kirpude eest, on kohvist jällegi abi. Järgmine kord, kui oma koera vannitate, lisage vette kohvi – see lõhn jääb koerale külge ning hoiab kirpe eemal.

Imelised aroomid garanteeritud

«Armastate seda värskelt jahvatatud kohviubade lõhna hommikuti? Saate lihtsalt ise teha naturaalse õhuvärskendaja! Lihtsalt pange jahvatatud kohvi õhku läbilaskva riide sisse, sulgege see, ning asetage see kuhugi oma koju, et oleksite kogu aeg ümbritsetud kohvi imelise aroomiga,» soovitab Tanel Kalmo.

Värskendage oma nina

Olete ehk märganud, et igas parfümeeriaga tegelevas poes on väike taldrik, kus on kohvioad peal. See on seetõttu, et kohv on ideaalne lõhnade neutraliseerija ning võib koheselt värskendada teie lõhnaretseptorid. Peale mitme parfüümi nuusutamist peaksite oma paletti puhastama kohviga, muidu ei pruugi te olla võimelised eristama erinevaid lõhnasid.

Imab ebameeldivaid lõhnu

Kohvil on väga hea omadus imada erinevaid lõhnu, seega kasutatakse seda tihti külmkapist soovimatute lõhnade eemaldamiseks. Samal põhjusel ei tohiks kohvi hoida külmikus, kui tahate seda värskena ja aromaatsena kauem hoida. Kui hoiate kohvi külmkapis, kaotab see aroomi ning hakkab lõhnama rohkem eilse õhtusöögi moodi.

«Nagu me juba mainisime, eemaldab kohv igasuguseid lõhnasid. Kui tahate saada lahti sibulalõhnadest oma kätel peale toidu valmistamist, peske neid kohviga. Kohvi saab kasutada ka kraanikausi puhastamiseks, kui see hakkab halvasti lõhnama. Lihtsalt valage kohvi nendesse torudesse, aga mõõdukas koguses, et kohv ummistusi ei hakkaks tekitama,» räägib Kohvisemu esindaja Tanel Kalmo.

Naha pehmendaja

Kohvipaks on üsna kare, seega on tegemist hea puhastajaga, samas ei ole tegemist nii kareda ainega, et see teie nahka vigastaks. Kohv on imeline naha pehmendaja, tehes tõhusat tööd isegi õrnal näonahal. Värskendage ja uuendage oma nahka kohvi koorimisega, ning teie nahk lööb särama. Kohv võib olla ka väga kasulik tselluliidiga võitlemisel, lihtsalt segage seda kookosõliga ja määrige nahale.

Kohviga maalimine

Kunstnikud hakkasid kohvi kasutama värvimistehnikana aastaid tagasi. Kohv aitab maalidel ilmuda soojematel värvitoonidel. Tavalise kohviga saab värvida mitmeid erinevaid materjale. See aitab esile kerkida imeilusatel, soojadel pruunidel toonidel.

Nõude pesemine

Saate kasutada kohvipuru ka oma nõude pesemiseks! Kare tekstuur teeb toidujääkide mahahõõrumise lihtsamaks. Hõõruge taldrikud puhtaks ja loputage veega – nii lihtne see ongi! Toimib hästi kõikide õliste nõudega.

Suuvärskendaja

See on uskumatu, kuid kohv võib lõhnasid imada mitte ainult külmikust, vaid ka suust! Lihtsalt visake paar tervet kohviuba suhu ning varsti märkate, kuidas hingeõhk muutub taas neutraalseks.

Juuksehooldus

Tuleb välja, et kohv võib olla väga hea juuste hooldamiseks, kuna see kiirendab juuste kasvamist. Tehke tass kanget kohvi ja laske sel maha jahtuda. Kandke kuivadele, puhastele juustele kohvipaksust mask. Jätke see pähe 20 minutiks, seejärel loputage välja.