Viis märki, et on aeg katkestada suhtlus oma parima sõbrannaga

Igasugune suhe nõuab tööd. Isegi kui esmapilgul klapite väga hästi, siis on see algus ühisele teele, mille käigus te loote ja õpite hoidma teievahelist sidet.

Kui teie sõprusele mõtlemine tekitab sinus segaseid ja vastuolulisi tundeid, siis oleks ehk aeg lasta tal minna.

Teie ees on mõned märgutuled, et oleks aeg lõpetada suhtlus oma parima sõbraga.

Teie sõprus on rohkem väsitav kui põnev

Jah, sõprus tähendab seda, et sa oled tema jaoks olemas ka rasketel aegadel, aga need probleemid ei tohiks siiski sinu elu üle kontrolli võtta.

Olenemata sellest, kas ta on pidevalt mõne draama keskmes või on tegemist lihtsalt keerulise iseloomuga isiksusega, sõbraga koos olles peaks sind ümbritsema positiivsus, mitte pidev põrgu.

Sinu parim sõber kurnab sind oma probleemidega

Kui sa pidevalt pead kuulama ainult teiste probleeme ja nõu andma, siis ei ole see päris õiglane.

Kõikidel on probleeme, nende jagamine peaks olema võrdne. Las tema kuulab sinu nuttu ja hala ka.

Ta ei meeldi sinu koerale

Ma ei mõista, miks sa ei pannud jooksu otsekohe, kui sellest aru said. Koertel on kuues meel ebameeldivate inimeste peale. Kui inimene koertele ei meeldi, siis võib see tähendada, et ta vajab reaalsuskontrolli, kirjutab elitedaily.com.

Seniks hoia see inimene, kes su koerale ei meeldinud, endast kaugel eemal.

Sa suudad oma elu kujutleda ilma temata

Kui sinu elu selle inimese kohaloluta oluliselt raputada ei saa, siis lase tal minna.

Veel enam, kui arvad, et su elu oleks lausa parem ilma selle inimeseta, siis ei ole vaja enam midagi öelda.

See sõprussuhe mõjub sinu tujule halvasti

Sõprus peaks aitama tuju tõsta, sind inimesena kasvatama, mitte sul tuju nulli viima.

Kui sinu parim sõber on alatihti halva tuju põhjustajaks, siis oleks aeg öelda talle nägemist.

Hea sõprus on ehe, ei ole mõtet rikkuda kogu oma väljanägemist ühe sobimatu aksessuaariga.