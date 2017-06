Ohtlik harjumus: pahasena magama minek võib lõppeda ohtlike haigustega

Kuidas on see võimalik? Lahendamata tülide korral on inimese uni kehvem. Sügav uni aitab meil ennetada mitmeid haigusi, muuhulgas ka ülaltoodud riskid. Ohio Ülikooli teadlased on selgitanud, et just lahendamata murede mõju unele võib lõppeda tõsiste südamehaigustega, diabeediga ja lausa Alzheimeriga. Kusjuures, suureneb ka põletikunäit organismis.

Tulemusi analüüsiti vereanalüüside näol. Teadlased kutsusid paare arutama nende probleeme ja lahkhelisid. Seejärel tehti neile vereanalüüsid enne ja peale tüli. Põletikunäit oli kõrgem (10%) neil, kes tülitsesid enne magamaminekut ning kelle uni oli tänu sellele häiritud. Paaridel, kes leppisid ära enne magamajäämist, muutusi veres ei täheldatud.

Seega – rääkige asjad enne magamaminekut selgeks. See on tark tegu nii homsele mõeldes, aga ka pikas plaanis.

Allikas: DailyMail