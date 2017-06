Ajakirja Vogue peatoimetaja Anna Wintour on nüüdsest Dame Anna

Piduliku hetke tähistamiseks olid New Yorgis Tema Majesteedi peakonsuli Antonia Romeo juurde kogunenud nii vanemad disainerid Calvin Klein, Donna Karan ja Michael Kors kui ka nooremad tähed Tory Burch, Billy Reid, Thakoon Panichgul ja Prabal Gurung, edastab NY Times. Seltskonnas säras lisaks modell Gigi Hadid ja teised tuntud moetegelased.

Kuninganna maali kõrval seistes pidas Dame Anna kõne, milles tänas 91-aastast monarhi selle eest, et ta «näitab oma eeskujuga, kuidas naine võib olla sama hea juht kui mees - ning seda veel oluliselt kauemgi».

Wintour on olnud suur Barack Obama ja Hillary Clintoni toetaja. Seetõttu mainis ta ka oma kõnes, et on väga uhke saades tunnustust ajakirjanikutöö eest just tänavu. «Praegu on ajakirjanduse kuldne ajastu - aeg neile, kelle uudishimu ja tõele pühendumine võib teha tööd, mille üle nende lapsed saavad tänulikud olla,» ütles ta.

Kuningliku pere liikmeid üritusel ei osalenud ja Dame Annal tuli leppida vaid kuninganna maaliga.