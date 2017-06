Elu näinud lauljatar Nois Niin: tärkas tohutu emalik jõud ja soov ellu jääda

Räägi natukene endast. Sa olid noorena eluga üpris pahuksis, kuidas sellest välja tulid?

Oma lapsepõlve mäletan ma hästi, olin juba siis väga aktiivne tüdruk – tegelesin tantsimisega, laulmisega, kergejõustikuga, sai isegi võrkpalli ja korvpalli mängitud. Puberteediaeg oli minu jaoks katsumus ja rolli mängisid selles ilmselt väga paljud nüansid. Ma polnud rumal, ma lihtsalt ei väärtustanud ennast üldse. Mul puudus enesekindlus ning sisemine tugevus ennast kaitsta. Hiljem mõjutasid minu valikuid vale seltskond ja ma kaldusin teelt kõrvale. Elu sättis pidevalt nii, et pärast 9. klassi jäi kool korduvalt pooleli. Siiski olin alati kuidagi mõttemaailmalt omaealistest teistmoodi. Ma ei talunud, kui eakaaslased haavatavamaid kiusasid ja tahtsin alati, et õiglus maad valitseks. Mul polnud kerge sulanduda. Mäletan, et mängisime tihti tolleaegsete sõbrannadega, et meil on beebid. Mina sellest ajast alates endale last alati soovinud olingi.

Üks hetk tuli mulle väga selge teadmine, et pean tolleaegsest kodulinnast Tartusse kolima, kuhu minu vanemad aastakese enne mind juba kolinud olid. Soov varem vabadust maitsta oli suur, tegelikkus oli hoopis keerulisem. Tartus asusin kohe tegelema oma lemmiktegevustega – nii tantsimisega kui ka astusin suurema sammu muusikamaailma. Minu ema, kes kasvatas mind üldiselt üksi ja oli saanud ka keerulise elu kõrval edukaks inimeseks, on olnud mulle alati suur eeskuju olnud. Samamoodi nagu ka tema, ei tahtnud ma kellestki otseselt sõltuda. Hiljem mingil hetkel sai iseseisvus mulle kinnisideeks – tuletasin endale pidevalt meelde, et minust saab iseseisev naine nii, et ükskõik, mis elu mulle ette ei mängi, ma saan alati hakkama.

Tänaseks on sul imearmas poeg, keda sa peamiselt üksi kasvatad. Kuidas elu sinnani jõudis?

Elu tõi mulle väga huvitaval viisil ette inimese, kes minuga perekonda luua soovis ja samal ajal iseseisvust võimaldas. Nii ka läks. Kui sain teada, et minu sees on kasvamas elu, ei mõelnud kordagi, kuidas edasi saab ja minu mõtted olid vaid positiivsel lainel. Beebiootus ei kujunenud küll päris iga naise unelmaks – tundsin, et olen omapäi. Tegin kõik endast oleneva, et end tulevaseks eluks ette valmistada ja loomulikult oli mu pere mulle suureks toeks. Saabuvat last ootasid kõik. Lapseootusega kasvas ka minu huvi tegelda enese sisemaailmaga ja avardada endas rohkem vaimset maailma.

Koos lapseootuse ja -saamisega kasvas järsku minus tohutu jõud tegutseda: kasvasid ambitsioonid, soov areneda, soov õppida, eesmärgid olid kindlamad ja sihikindlamad. Ma julgesin lõpuks end väljendada ja olla see, kes ma sisemiselt kogu aeg olnud olin. Olin tugevam kui kunagi varem.

Otsus minna mehega lahku ei tulnud kergelt. Pidin olema endas väga kindel ja teadma, et olen andnud endast kõik. Enamjaolt usaldasin oma mõistust, mitte sisetunnet. Tänapäeval paraku see taktika ei tööta. Elada tuleb nii, et oled ise õnnelik. Kui miskit rõhub ja tekitab raskust, on see selge märk, et tuleb edasi liikuda. Samuti tuleb kaaluda varianti, et inimesed arenevad ja kasvavad koos läbi suhte, seega ei ole lahkuminek alati lahendus. Iga inimene ja olukord tuleb meie ellu, et meile midagi kaasa anda, jääb siis see inimene või läheb.