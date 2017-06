Hea uudis kohvisõpradele! Kohv aitab kaalu alandada ja rohkem trenni teha

Kohvi põhiline stimulant kohveiin vallandab organismis hormooni nimega oksütotsiin, mis aitab põletada kaloreid. Antud hormoon mõjutab nii söögiisu kui ka ainevahetust.

Uuringu käigus võeti katse alla ülekaalulised hiired, kellele anti suures kohuses kohveiini. Tulemused näitasid, et kohveiini manustamine aitas neil kõhnuda. Katsealused sõid vähem ja jooksid rohkem rattas. Teadlased usuvad, et antud tulemused võivad viia kohveiini sisaldusega kaalualandustablettideni.

Küll on mõnus, et nüüd on kohvihoolikutel üks hea vabandus kohvi joomiseks juures!

Allikas: DailyMail