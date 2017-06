Terapeut: kõike ei peagi teadma, nii on lihtsam elada

Suurim probleem – usaldamatus

Kui mu südames on usk, et elu toetab mind – mis iganes minuga ka toimub –, siis ma usaldan ennast, usaldan teisi inimesi ja elu tervikuna, kirjutab terapeut Kadi Kütt salasona.eu-s. Ma suudan end aktsepteerida sellisena, nagu olen, ma tean, mida ma tahan ja mis on mu väärtus. Nii on lihtne suhelda ja suhteid luua, uut õppida, riskida ja unistusi elu viia. Isegi enda vigu on lihtne tunnistada, sest mu sees on teadmine, et ma olen aktsepteeritud. Ma ei muretse sugugi homse päeva pärast, vaid olen avatud ja uudishimulik: mida põnevat uus päev mulle toob? Olen selline mõnus seltsiline – rahulik, rõõmus ja lõdvestunud, kellega koos on kõigil lihtne olla. Nii oleks siis, kui ma usaldaksin.

Kuid psühholoogid ja terapeudid teavad, et just usalduse puudumine on üks suurimaid probleeme tänapäeva inimese elus. Me ei usalda ennast ega teisi, arvame, et peame igapäevase heaolu nimel võitlema ja olema pidevalt valmis selleks, et nahk üle kõrvade tõmmatakse. Umbusk toob kaasa meeleheitliku soovi meeldida, gruppi kuuluda ja grupilt tunnustust saada. Vigade tegemine on keelatud, sest siis tõugatakse ära. Inimene jälgib pingsalt teisi, kuid südame põhjas teab, et loota saab vaid iseendale.

Kuidas selline Uskmatu Toomas käitub? Ta tahab olla alati toimuvaga kursis, olla peensusteni kindel. Ta klammerdub reeglitesse ja struktuuridesse, otsib kõigele (teaduslikku) tõestust ja enamasti teeb asju nii, nagu on alati teinud. Ta püüab kõike kontrollida ja teisi inimesi, eeskätt lähedasi enda käe järgi muuta, tehes seda enamasti peenelt, sõnadega manipuleerides, aga vahel ka lausa vägivallaga. Kõik see annab natukenegi kindlustunnet: asjad on nii, nagu need olema peavad.

Tulemuseks on pidev lihaspinge seljas ja kaelas, peavalu, unehäired, kurnav vaimne väsimus ja lõpuks paanikahood. Ja loomulikult ei saa ka suhted teab mis kaua ja õnnelikult püsida.

Turvatunne lapsepõlvest

Kui laps on vanemate poolt aktsepteeritud ja armastatud, tunneb ta end turvaliselt. Vanemate kaudu, paljuski nende olemist-käitumist jälgides õpib laps aru saama, mis on õige, mis vale, mis on hea ja mis teeb haiget. Sellised piirid lasevad lapsel tunda, et ta on vaba mõtlema, väljendama ja tegutsema ilma, et peaks teiste meeleheaks end painutama või kellegi reageeringu hirmus valvel olema. Sellisest lapsest sirgub täiskasvanu, kes tunneb end turvaliselt, usaldab inimesi ja julgeb elu väljakutsetega silmitsi seista.

Aga nii hästi läheb vähestel. Suur osa lapsi kasvab peres, kus valitseb emotsionaalne külmus, kus üksteist tõrjutakse või jagatakse hoope, kus kokkulepped ei pea ja piirid on kas väga jäigad või puuduvad sootuks. Mõnel meist pole minevikus olnud kedagi, kes paneks käe ümber õlgade ja ütleks, et kõik läheb hästi. Tommy Hellsten ütleb, et selliste inimeste sisemuses valitseb sügav turvatunde puudus. «See puudus on neisse sisse kootud võib-olla juba väga varases lapsepõlves. Nad on hingepõhjas veendunud, et elus ei saagi minna muud moodi kui ikka jälle halvasti. Säärane on nende kogemus ja see on nende jaoks püha tõde. Neil, kes on pidanud varases lapsepõlves kannatama turvatunde puudumise käes, tekib hiljem väga tungiv vajadus hoolitseda selle eest, et seesama ei korduks. See teeks liiga suurt valu. Sisemist turvatunde puudumist tuleb siis kompenseerida välise üliturvalisusega.»