Viis tervislikku hilisõhtust snäkki

Olgem reaalsed: mitte alati ei õnnestu pärast pimedaks minemist söömist vältida.

Mõnes olukorras (öine töö, hiline lend) on normaalne lubada endale üks hilisõhtune eine. Mõnikord oled sa lihtsalt näljane, mis on ka täiesti mõistetav, kirjutab womenshealthmag.com.

Kui sa oled näljane, siis sa peaksid sööma, ütleb toitumisspetsialist. Trikk on selles, et tuleks süüa selliseid asju, mis ei tõsta liialt sinu veresuhkru taset. Järsult kõikuv veresuhkur on ohjeldamatute isude põhjustajaks.

Need kerged, aga täitvad vahepalad, aitavad sul hommikuni vastu pidada. Tee endale sobiv valik.