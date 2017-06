Kolm asja, mida täna õhtul teha, et homne trenn oleks parem

Kõige lihtsam ja parem meetod oma treeningu õnnestumise kindlustamiseks on uneharjumuste parandamine ja seda saad juba täna enda jaoks ära teha, kirjutab Women’s Health.

Joo nutikamalt

Isegi väike veepuudus mõjutab treeningsooritust, väsitab ja ärritab. Kui su treening kestab üle 60 minuti, siis joo kindlasti nii enne kui pärast trenni. Kui võimalik, rüüpa väikeseid suutäisi ka trenni ajal. Kaks tundi enne magamaminekut joo umbes 250-450 ml jäävett, mis alandab su sisetemperatuuri ja aitab paremini magama jääda. Kui sa ei jäta vee joomist liiga hiliseks, jõuad osa sellest veel välja urineerida, et ei peaks öösel pissil käimiseks üles ärkama.

Ära karda õhtust snäkki

Kui sa teed iga nädal järjest suurema koormusega trenni, kuid toidukogused jäävad samaks, ei ole ime, kui sa lõpuks enam ei jaksa. Alatoituvad inimesed magavad halvasti ja ärkavad sageli liiga vara üles. Söö oma õhtune suupiste umbes kaks tundi enne magamaminekut, et seedimine ei hakkaks und segama. Õhtuseks snäkiks sobivad hästi näiteks Kreeka jogurt ja kirsid.

Ürita rahuneda

Kui su elus on palju stressi, on ka suurem tõenäosus, et sa end trenni tehes vigastad. Stressoriteks võivad olla nii pikk jooks kui raske tööpäev, mis mõlemad mõjuvad kurnavalt ja nõuavad palju energiat. Tee iga päev midagi, et teadlikult lõõgastuda. Meditatsioon on tõestatult väga hea lõõgastaja ja ärevuse maandaja. Hoia õhtul enne magamaminekut ekraanidest eemal ja vabane päevastest pingetest. Nii magad sügavamalt ja uinud kiiremini, et homme jaksaksid jälle rohkem.