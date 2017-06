Toidud, mis teevad orgasmid veelgi võimsamaks

1. Apelsinid – uuringud on näidanud, et C-vitamiin on hädavajalik komponent selleks, et suguorganid oleksid terved ja õnnelikud, kirjutab Ulakas Kaunitar. Pista kohe põske üks mõnus mahlane apelsin, et saada kätte oma tänane vitamiinisüst!

2. Oliivõli – annab organismile signaali hakata tootma testosterooni, mis on eriti kasulik naistele, kel on raskusi finaali jõudmisega.

3. Munad – sisaldavad hulganisti B5- ja B6-vitamiini, mis aitavad säilitada hormonaalset tasakaalu ja tänu oma suurele proteiinisisaldusele annavad hulgaliselt energiat.

4. Piprad – mida kangemad, seda paremad! Suurendavad verevarustust, et veri jõuaks kiiresti kõikidesse vajalikesse piirkondadesse. Ainult ära vali kõige tugevama maitsega pipart – muidu veedad järgneva tunni kustutades tulekahjut oma suus.

5. Küüslauk – paneb samuti vere kiiremini käima. Ainult ära unusta enne armumänge suuvärskendajat kasutada!

6. Arbuus – sinu mehel on probleemid erektsiooniga? Viagra asemel anna talle hoopis arbuusi! See on odavam ja kindlasti maitsvam kui pisike sinine tablett! Tänu tsitrulliini sisaldusele on aga peaaegu sama tõhus!

7. Sushi – see jaapani delikatess on täiuslik sinu järgmiseks kohtinguks. Usutakse, et rasvane kala kombineerituna vetikatega hoolitsevad suure hoole ja armastusega sinu allpool vöökohta paiknevate regioonide eest.