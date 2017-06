Asjad, mida su peigmees ei tohiks sulle kunagi öelda

Ei saa olla, et toetav ja armastav peigmees palub sul kaalust alla võtta. Negatiivseid kommentaare sinu keha kohta ei saa sallida.

Nõuanne: sinu keha on sinu enda asi. Sa oled ainuke, kes on selles kogu elu veetnud. Ole õnnelik ja tunne ennast mugavalt, saada eemale need, kes panevad sind teisiti tundma.

Ma vihkan sinu riideid

Oleme kõik isiksustena erinevad, tihti väljendub see riietes, mida kanname. Kui sa tunned ennast mugavalt sellisena, nagu sa oled, siis keda huvitab teiste arvamus?

Kui sinu peigmees hädaldab sinu riietuse üle või soovitab kanda midagi rohkem paljastavat, siis on sul õigus olla pahane. Juhul kui sinu riided pole just katkised või räpased, ei ole põhjust nende üle arutleda.

Nõuanne: selgita talle, et sa oled õnnelik selliste riietega, ja meenuta, et käisid samamoodi riides ka siis, kui te kohtusite. Kui talle need ei meeldi, siis on see tema probleem.

Sinu sõbrad ja pereliikmed on nõmedad

Paljudel meist on tulnud rinda pista olukorraga, kus peigmehe ja perekonna vahel tekib probleeme, aga need lahenevad varem või hiljem.

Aga normaalne ei ole see, kui sinu kaaslane teeb igal võimalusel neid maha. Veel enam – heidab sulle ette nendega aja veetmist. Tema eesmärk võib olla sinu üle kontroll saavutada.

Minu eks oleks seda teinud

Toimetulek partneri ekskaasadega on huvitav, aga mõnikord ka kõige keerulisem osa suhtest. On vastuvõetamatu, et sinu peigmees hakkab võrdlema seda, mida tegi tema endine sõbratar ja mida teed sina. Teie suhet ei peaks võrdlema kellegi teise omaga, mitte iial.

Nõuanne: kui sinu kaaslane jätkab minevikust inimeste võrdluseks toomist, siis julgusta teda sind rahule jätma, las ta läheb ja otsib nad üles.

Sa ei ole eriti taibukas

Meil kõigil on hetki, mil me ei tunne ennast eriti targana. Isegi kõige eredamatel tähtedel on oma tumedad hetked. Sellegipoolest ei taha me, et keegi meile seda nina alla tuleks hõõruma.

Kui sinu peigmees viskab nalja, et sa oled rumal, või kahtleb sinu intelligentsuses, siis palu tal selline käitumine kohe lõpetada. Üks asi on ühekoos naljatleda mingi juhtumi üle, aga sa ei tohi iial tunda, et kaaslane naeruvääristab sind.

Nõuanne: ära lase selliseid kommentaare lihtsalt kõrvust mööda, sest see julgustab teda ka edasipidi nõnda käituma.

Rasedusest hoidumine on sinu ülesanne

Mõlemad partnerid peavad selle eest hoolt kandma, et ei tekiks soovimatut rasedust. On halb märk, kui sinu peigmees üritab kogu vastutust sinu õlule lükata. Te peate leidma lahenduse, mis sobib mõlemale.

Nõuanne: ära kunagi jäta oma saatust kellegi teise kätesse. Kui sina eelistaksid kondoomi, tema seda aga kasutada ei taha, siis hoidu seksist temaga. See on sinu keha ja sa pead seda kaitsma.