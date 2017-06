Pane kirja: neid lapsenimesid sa kümne aasta pärast kahetsema ei pea

Amelia. Tähendus: püüdlik. See nimi on püsinud erinevates kirjaversioonides läbi sajandite, kõlades endiselt kaunilt. Ka Eestis on antud tüvega nime pandud juba mitu põlve tagasi.

Catherine. Tähendab sõna "puhas". Kusjuures, nime hakati kunagi kirjutama C-ga, sest tähte K polnud veel inglise keele tähestikku lisatud.

Elizabeth. Tähendab heebria keeles jumalale pühendunud. Selle nime juured ulatuvad lausa Piiblini- ajatu nimi!

Julia. Tähendus: nooruslik. Julia nime kasutati juba Vana-Rooma aegadel. Lihtne, elegantne, tähenduslik.

Rebecca. Selle nime puhul pole tähendus midagi romantilist. Nimi tähendab seotust. Küll aga annab see tugeva aluse ja mõtte.

Andrew. Tugev, mehelik, julge - ideaalne poissnimi. Pole ime, et mitmed pühakud üle maailma on endale selle nime saanud.

Charles. Tähendused: mees, tugev. Selle nime puhul on tohutul hulgal erinevaid (ka eestipäraseid) variante - Karl, Karlos, Kaarel ja nii edasi.

Edward. Jõukuse valvur. Kes ei tahaks enda nimele sellist suursugust tähendust?

Robert. See nimi on ehk kõige eestlaslikum, kuid samaaegselt moodne ja ajatu. Roberti nimi tähendab eredat kuulsust. Selle juures on nimi sobilik väga erinevate iseloomudega inimestele.

William. Raske on leida elegantsemat ja mehele sobilikumat nime kui see. Ehk just seetõttu on William nimeks ka mitmetel troonipärijatel. Ka tähenduseks on sel teotahteline sõdalane. Huvitav on ka asjaolu, et see nimi on olnud sajandeid populaarsuselt teisel kohal inglise keelt kõnelevates riikides (esikohal on John).