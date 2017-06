Kaheksa head põhjust, miks juba täna joogatundi minna

Joogatund on hea koht, kus võtta aega iseenda jaoks. Seal saad jätta kõrvale kõik kohustused ja muud mõtted ning keskenduda ainult oma kehale ja hingamisele. Joogatunnist välja tulles on pea palju selgem ning keha tunneb ennast ka vabamalt.

Jooga abil on võimalik arendada painduvust. Vabandust, et «ma ei saa käia joogas, sest ma ei paindu» pole mõtet tundi kaasa võtta, sest regulaarse joogatreeningu üks paratamatuid tagajärgi ongi parem painduvus (kuidas muidu sa seda paremaks saad, kui mitte harjutades?).

Joogatundides võid kohata väga huvitavaid ja ägedaid inimesi. Eriti kui käid mõnes väiksemas joogastuudios. Seal on kõigi näod tuttavad juba pärast esimest paari joogatundi.

Joogastiile on väga-väga erinevaid. Iga inimene leiab nende stiilide hulgast enda jaoks midagi sobivat. Näiteks yin jooga on väga rahustav ja lõõgastav tund, samas vinyasa jooga paneb proovile jõu ja tasakaalu.

Joogat on võimalik teha igal pool ja igal ajal. Joogat saab teha isegi bussi oodates, kui teed mõned venitused, viid oma tähelepanu hingamisele ja kehale.

Jooga juures on väga erinevaid tahke. Seega on jooga juures alati midagi uut avastada ja kogeda. Isegi aastaid joogat teinud inimestel on alati võimalik veel edasi areneda.

Jooga on sobilik igale tasemele. Jooga sobib nii inimestele, kes pole pärast kooli kehalist kasvatust kordagi spordiga tegelenud, aga ka tippsportlastele, kes otsivad joogast viise, kuidas oma treeninguid veelgi efektiivsemaks muuta. Jooga aitab leida viise, kuidas oma keha tasakaalustada.

Jooga viib keha tasakaalu. Joogas treenitakse nõrgemaid lihaseid ja venitatakse neid, mis on liialt pinges. Kõige tähtsam on alati kuulata oma keha ja leida see, mis enda keha jaoks õige tundub.