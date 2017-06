Kümme ebatavalist asja, mis on meeste silmis kuumad

Tahad tõestust? Mehed jagavad womenshealthmag.com lehel ebatavalisi asju, mis on nende jaoks atraktiivsed.

Teie ees on kümne mehe nõrkused.

1. Resting b*tch face – tavaolukorras pahur nägu

«Mulle meeldivad naised, kes näevad välja nagu nad vihkaks mind. Ilmselgelt ei taha ma, et nad mind tegelikult vihkaks, aga selline nägu on minu jaoks kütkestav.»

2. Halvad tantsijad

«Minu nõrkuseks on naised, kes on kohutavad tantsijad. Kui ma näen mõnda naist, kes tantsib väga halvasti, siis ma olen temast koheselt huvitatud.»

3. Väsinud silmad

«Kotid silmade all. Ma olin nende tõttu lausa armunud Brittany Murphy’sse. Minu tüdruksõber näeb silmade all olevate kottide tõttu välja nagu pesukaru, ma leian, et see on väga armas.»

4. Igavlevad kaunitarid

«Haigutamine ja kõik muu, mis viitab igavusele/väsimusele. Kui nad teeksid sellist pornot, kus naised on igavlevate nägudega, siis ma ei lahkuks kunagi oma toast.»

5. Madal hääl

«Ma võiksin lõputult kuulata rääkimas madala häälega naisi, hea näide on Emma Stone.»

6. Kihvad

«Ärge mõistke hukka, aga vampiiri kihvad tüdrukutel on nii seksikad.»

7. Suured ninad

«Ma ausalt ei tea miks, aga suured ninad on toredad.»

8. Kaheksakümnendate soeng

«Tüdrukud, kellel on hullumeelselt puhvis lokkis juuksed. Tõenäoliselt on mul see nõrkus seetõttu, et ma olin keskkoolis pikka aega sellise välimusega tüdrukusse armunud. Võib-olla on tegemist lihtsalt mingit sorti kiiksuga, aga ma armastan selliseid soenguid.»

9. Suured kõrvad

«Kõrvad, mis paistavad silma. Mida kaugemale välja need ulatuvad, seda parem. Minu arvates on sellised kõrvad imelised.»

10. Tülpinud nägu

«Kui mu naine vaatab mind sellise näoga, mis annab teada, et mu teod ei avaldanud talle absoluutselt muljet. Kõlab veidralt, aga ma armastan seda.»