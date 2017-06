Naiste saladused: «Ma varjasin abordi tegemist oma abikaasa eest»

Meie arvates on see täielikult sinu valik, mida sa pead õigeks jagada ja mida sa pigem endale hoiaksid, kirjutab womenshealthmag.com.

Meiega jagasid oma mahlakaid ülestunnistusi kuus naist. Saa teada, kas nad rääkisid partnerile lõpuks tõtt või mitte. Teie ees on nende lood.

Ta arvab, et ma teen trenni, aga ma ei tee

«Minu peigmees on täielik tervisliku eluviisi ja jõusaali fanatt, aga mina kaugel sellest. Ta on sellest alati teadlik olnud, alates meie suhte algusest, paraku on see olnud kogu aja veidikene probleemiks. Tema läheb pärast tööd jõusaali, mina vaatan telekat ja söön. Iga kord, kui mulle hakkab tunduma, et ta lõpuks lepib meie erinevate rutiinidega, palub ta mul päevakavasse trenn lisada, vähemalt kaks korda nädalas. Ta ostis mulle isegi spordiklubi liitumise, aga ma ise ei käi seal, vaid lasen oma sõbral seda kasutada. Mu sõbranna elab minu töökoha lähedal ja armastab väga trennis käia. Ma näitan oma peigmehele, mitmes trennis ma käin (tegelikult olen ise käinud ühes). Ta minu üle nii uhke!» –Kailyn B.

Mul võttis aastaid tunnistamaks oma peigmehele, et olen biseksuaalne

«Ma kartsin tema reaktsiooni ja seda, et ta ei taha mind siis enam. Pärast nelja aastat suhtes olemist ma tunnistasin talle üles, sest ma tundsin, et ma elan vales. Ma ei saanud olla mina ise ja mõistsin, et pean olema aus nii tema kui ka iseendaga. Ta võttis selle palju paremini vastu, kui ma olin oodanud. Me olime pärast seda veel mõned aastad koos, aga siis läksime lahku. Ma ei olnud kunagi andnud endale võimalust proovida suhet naisega, seega ma jätsin ta maha, et ennast leida. Ma ei ole selline inimtüüp, kes jääb paigale seisma, seega ma tahtsin kindel olla, et ma annan endale võimaluse õppida kõike enda ja oma seksuaalsuse kohta. Kui me oleme eksiga siiski teineteise jaoks loodud, siis saatus viib meid lõpuks kokku igal juhul.» –Amanda B.

Ma varjasin abordi tegemist oma abikaasa eest

«Me olime abielus olnud peaaegu kaheksa aastat, enne kui ma rääkisin talle, et ma tegin 22-aastaselt abordi (tol ajal olin kellegi teisega). See saladus oli kiiluks meie vahel. Ma ei olnud talle rääkinud, sest ma olin sellepärast ikka kurb. Ma ei tahtnud talle rääkida, kui emotsionaalselt seotud ma siiani olin selle sündmuse ja tolleaegse peigmehega. Ma ei soovinud tema tundeid riivata. Selleks ajaks, kui talle rääkisin, oli meil juba kaks last. Ta oli minu pärast õnnetu ja ütles, et nüüd mõistab, miks ma mõnikord distantsi hoidsin. See oli suur kergendus talle seda rääkida ja see muutis meid lähedasemaks. Nüüd ma tean, et võin talle rääkida kõike, sest ta ei mõista minu üle kohut. Tegelikult nüüd ma vaevu külastan neid kurbi mõtteid, aga kui siiski, jagan neid tundeid oma abikaasaga. Ma tunnen ennast hästi, et ei pea seda enam varjama.» –Lauren C.