Kuus asja, mida iga naine peaks rasedustestide kohta teadma

Kõik rasedustestid mõõdavad sama asja. Kuigi testide hinnavahe võib olla üüratu, mõõdavad kõik uriinipõhised rasedustestid inimese kooriongonadotropiini (HCG). Seda hormooni on organismis ka siis, kui naine ei ole lapseootel, kuid loote arenemise ajal tõuseb HCG tase niivõrd palju, et seda saab kas vere või uriini kaudu tuvastada kui raseduse näitu.

Test tasub teha hommikul. Kui sa oled mitu tundi maganud, koguneb põide suurem kogus HCGd. Kuna selleks, et test näitaks positiivset tulemust, on vaja vähemalt 25 ühikut HCGd, tasub testi teha siis, kui selle hormooni kontsentratsioon uriinis on suurim. Tänapäeval on müügil ka oluliselt tundlikumaid rasedusteste, mistõttu pole hommikune testimine alati vajalik, kuid kindluse mõttes võiksid seda siiski teha.

Kallimad testid ei ole täpsemad. Testide leti ääres erinevad hindu ja pakendeid silmitsedes võib jääda ekslikult mulje, et kallis digitaalne rasedustest on täpsem kui odav uriinipulk. Reaalselt ei ole neil suurt vahet ja kui sa oled rase, siis näitab seda õigel ajal iga test.

Arsti test võib olla teistsugune. Kõik uriinitestid on kvalitatiivsed, sest mõõdavad HCG taset alates 25 ühikust. Arst saab võtta vereproovi, millele tehakse kvantitatiivne test. Selleks, et välistada raseduse katkemist või muid komplikatsioone, võib arst teha veretesti selleks, et mõõta, kas HCG tase raseduse arenedes tõuseb.

Tervis võib testitulemusi mõjutada. Teatud ravimid (enamasti sellised, mida kasutatakse viljatuse raviks) võivad sisaldada HCGd ja tõsta hormooni sisaldust ka uriinis. Seetõttu võib uriini põhjal tehtud rasedustest anda valepositiivse tulemuse. HCG võib harvadel juhtudel tõusta ka hüpofüüsi häirete või sugurakkude vähkkasvajate tõttu.

Usalda testi tulemust. Paljud naised teevad mitu testi, sest nad ei suuda ühe testi tulemusi usaldada ja lähevad arsti juurde, kus tehakse täpselt samasugune test uuesti. Triip on triip ja kui test näitab positiivset, siis oled väga suure tõenäosusega rase.