Kuidas kontoris enda tervist hoida?

Kasuta kõige kaugemat printerit

Paljud kontorid on jätnud korruse peale vaid ühe printeri, et töötajad liikuma saada. Pisike kõndimispaus annab võimaluse sirutada ja end pisut liigutada. Lisaks saad puhata silmi.

Mine teise osakonda/korrusele kohvile

Tunned, et nüüd on õige aeg kohvi võtta? Mine vaata, mida teeb rahvas teisel korrusel. Ära kasuta kõige ligemat varianti. Lisaks enda liigutamisele annab see võimaluse suhelda kolleegidega, kellega ehk igapäevaselt töös kokku ei puutugi.

Leidke initsiaator

Igas kontoris on üks inimene, kelle energia on justkui lõputu. Andke talle ülesandeks teid kord päevas maast lahti ja võimlema saada. Kui see tundub teile jabur, muutke see naljaks ning leidke igaks päevaks uusi naljakaid harjutusi. Kui isetegemine võõras tundub, siis on tänapäeval juba hulk ettevõtteid, kes pakuvad kontorivõimlemist.

Palu paremaid tingimusi

Tõsi, alati pole võimalik saada tipptasemel kuvarit või eraldi kabinetti, kuid küsige! Tihti on ettevõtetel varuks mõni arvuti või tool, millega end mugavamalt saate tunda. Kui tunnete, et miski kontoris tervisele mõjub, tutvuge kõigi alternatiivsete võimalustega, mida tööandjal pakkuda on. Tööandja suurim vara on produktiivne töötaja!