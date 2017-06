Kuidas luua usaldust?

Pärast tuhandete paaride uurimist leidis Gottman, et peaaegu kõik konfliktiteemad põhinesid usalduse küsimustel. Kas sa oled minu jaoks olemas? Kas sa valid mind oma sõprade asemel? Kas sa oled mulle seksuaalselt truu?

Ta ütleb, et usaldust ehitatakse kõige väiksemates hetkedes. Iga hetk on võimalus kasvatada usaldust oma partneriga ja iga hetk on võimalus teda reeta. Kontakti mitteloomine, kui selleks on võimalus olemas, on Gottmani sõnul samuti reetmine.

Usaldus ja haavatavus käivad koos. Kui avame ennast kellelegi, siis teeme end haavatavaks – me lubame teisel näha oma ebakindlust, haavu ja põrumisi. Mõned inimesed ei ole oma tunnetega piisavalt kontaktis, et ennast ja teisi usaldada ning lubada endal olla nähtav. Nende endi ebakindlus kerkib lähisuhetes pinnale, kus igas oma partneri küsimuses nähakse kriitikat või rahulolematust. Nad tunnevad vajadust tõugata teisi eemale, kui kogevad end nõrga ja ebapiisavana. Inimestega, kes ei luba endal olla haavatavad, on keeruline, kui mitte võimatu luua usalduslikke suhteid.

Millest koosneb usaldus?

Gottmani õpilane Dan Yoshimoto avastas, et usalduse kasvatamise alus on häälestatus. Häälestatus tähendab, et me:

oleme oma partneri emotsioonist teadlikud,

pöördume selle emotsiooni poole,

sallime kaht erinevat vaatenurka,

proovime partnerit mõista,

ei vasta kaaslasele ründavalt ega asu ennast õigustama,

vastame empaatiaga.

See tähendab, et kui näeme oma partnerit kurva või ärritununa, siis me teadvustame seda. Me pöördume oma partneri ja tema emotsiooni poole, mitte ei ütle: «Mulle ei ole seda jama vaja. Ma ei taha sind kuulata.» Me suudame elada teadmisega, et antud olukorras on kaks erinevat vaatenurka, ning kuulame oma partneri ära. Me proovime teda mõista, näha tema loogikat. Me vastame sellele nii, et ei asu kaitsepositsioonile (ei tõsta häält, ei vaiki, süüdista, häbista, ignoreeri, kõnni minema, jää kauaks tööle jne). Ja oleme empaatilised, näiteks öeldes: «Ma mõistan, et sa said haiget. Ma palun vabandust. Mida ma saaksin teha, et seda heastada?» või «Ma mõistan, et sa tunned ennast ebakindlalt. Kas on midagi, mida ma saaksin teha, et tunneksid ennast kindlalt ja turvaliselt?» Kui ta on andnud infot, mida ta meilt vajab, oleme valmis seda oma partnerile pakkuma. Me oleme teineteise suhtes kaastundlikud ja hoolivad ka siis, kui oleme saanud haiget.

Gottman lisab, et reetmine ei ole ainult eemalepöördumine oma partnerist, kui ta on kurb, vaid ka see, mida Caryl Rusbult nimetab Ctrl-Alti tegemiseks. See on alternatiivide võrdlemise tasand. Lisaks partneri kurbusest eemaldumisele mõtleme: «Kes vajab seda jama? Ma pidevalt tegelen tema negatiivsusega. Kusagil on kindlasti minu jaoks parem partner.» Gottman ütleb, et sel hetkel, kui hakkame mõtlema, et võiksime saada paremat, alustame suhtest eemaldumise jada: me hakkame oma partnerit mustama, selle asemel et teda hinnata. Me kasvatame vastumeelsust tänulikkuse asemel, me ei investeeri enam nii palju suhtesse, me ei ohverda enam suhte nimel ning eskaleerime konflikte.