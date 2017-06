Tantsumemm Anna Raudkats lõi «Tuljaku» noorte tärkavate tunnete auks

Keeleõpetajast sai turnimise õpetaja

Pärnus asus Anna elama Aia tänavale – kohta, mida kutsuti Kollisti pansionaadiks. Ühele postkaart-fotole on Anna kirjutanud 7.10.1908: «Mina tunnen ennast oma «pansioniema» preili Kolliste juures õige hästi olevat. On õige kodune ja kena./…/ esimene vaimustuse tuhin on juba natuke alanenud. Teen nüüd tõsiselt tööd ja ei vaata ette ega taha.»

Kuna kooli algklassides puudus gümnastika ehk turnimise õpetaja, hakkas Anna ajutiselt ka neid tunde andma. See juhus määras tema saatuse aastakümneteks. Sügisel oli ta õpetamas turnimismänge, tantse ja esinemiskavasid, sest just sellised asjad moodustasid tookord gümnastika sisu. Anna oli hea õpetaja, kes kunagi ei riielnud, vaid tavatses öelda «Ah nii!» ja kõik olid hiirvaiksed. Teati, et ta armastas hommikuti käia jäätükkidega vannis. Koolis võimeldi kolm korda nädalas, tüdrukutel ja poistel olid tunnid eraldi. Anna õpetas tüdrukuid. Turnimisi, harjutusi, mänge tehti laulu või Anna klaverimängu saatel. Turnimiskavadega esineti noorsoopidustustel.

Koolitöö kõrvalt astus Raudkats karskusseltsi «Valgus» liikmeks, kus õpetas koos Soomest tulnud instruktoriga ujumist ning korraldas mänge ja turnimist.

Anna Raudkatsil tekkis võimlemise vastu tõsine huvi ja kui 1911 ilmus Postimehes artikkel, et Soomes, Tampere lähedal Varalas toimuvad naisvõimlemisõpetajatele kursused võimlemises, mängudes, tantsus ja ujumises, siis otsustas ta neist osa võtta. Need iga-aastased kursused olid tuntud hea korralduse poolest. Küllap sai Anna sealt piisavalt innustust, sest järgmisel aastal otsustas neiu kõrgemasse võimlemiskooli astuda.

Võimlemise instituudi üliõpilane

1912 sai Anna Raudkatsist Helsingi Ülikooli Võimlemise Instituudi üliõpilane. Naisüliõpilastelt ei nõutud seal varasemat gümnaasiumiharidust, kuid vanus pidi olema vähemalt 20 eluaastat. Õpiaeg kestis kolm aastat. Õppeainetest kuulusid kursuse kavva ravivõimlemise teooria ja praktika, füsioloogia, vehklemine, võimlemise pedagoogika, alkoholist võõrutamise õpetus, mängud ja rahvatants. Teoreetiliste ainetena ka füüsika ja keemia ning terviseõpe.

Õpingute ajal võttis Anna Raudkats osa Rahvatantsusõprade ühingu tööst. Seal ei õpitud mitte ainult tantse, vaid arutati ka tantsude kogumise, üleskirjutamise ja kasutusele võtmist. Ka Anna ise käis 1913. aasta suvel Setumaal ja Kolga rannas rahvatantse üles kirjutamas.

Setumaa, Veretina. Paavli Kullu, Anna Raudkats Tartust 1913, ERM Fk 350:76, Eesti Rahva Muuseum / muis.ee

Ülikooli lõpetades sai Anna Raudkatsist esimene kõrgharidusega naisõpetaja Eestis, kes I liigi võimlemisõpetaja kutsega koos oli omandanud ka massööri oskused.

Diplomeeritud õpetajana Tartus

Pärast ülikooli lõpetamist kandideeris Anna Raudkats Tallinna tütarlaste kommertsgümnaasiumi. Kuna see võttis aega, siis alustas ta tööd Tartus. Riia Ringkonnaõppe staabi juures avati võimlemise õpetajatele mõeldud kursused. Annast sai kursustel võimlemise, rahvatantsude ja mängude lektor. Tunde saatis Anna ise klaveril.

Novembris 1915 esines kaheksapaariline Anna Raudkatsi rahvatantsurühm Vanemuises peoõhtul, mille EÜS oli korraldanud rahvaviiside kogumise toetuseks. Seda fakti peetakse esimeseks rahvatantsurühma esinemiseks Eestis üldse. Tantsiti ka Tuljakut, mille Anna oli ilmselt ülikoolipõlves rahvatantsude kogumisretkelt üles kirjutanud ja veidi mugandanud. Kevadel, kursuste lõpuõhtul, esitati eesti rahvatantse juba rahvarõivastes.