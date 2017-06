Eesti on saanud valmis Euroopa Liidu Nõukogu eesistumismeened, mida hakatakse jagama kõrgetele külalistele nii Brüsselis kui ka Tallinnas. Kinkesallide ja lipsude disaineriks on Saksamaal resideeruv Karl Krosar, kelle töö on juba praegu pälvinud Euroopa ametnikelt palju kiidusõnu. Lisaks ametlikele lipsudele ja sallidele on valminud ka erikomplekt Eesti sidemeestele- ja naistele.