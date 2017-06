11 märki, et sa oled abieluks valmis

Ometigi keskendub enamik inimesi rohkem sellele, millised lilled või toolikatted tseremooniale valida. Seetõttu jääb mulje, et valitakse pigem inimest kellega koos pidu pidada, mitte kaaslast kogu eluks.

Selle asemel, et vaielda pulma asukoha üle, tuleks küsida endalt, kas sa oled tegelikult ka valmis seda elu muutvat otsust vastu võtma, kirjutab thezoereport.com.

Sinu ees on 11 märki, et oled abieluks valmis.

Sa tunned ennast kindlalt

Ei ole küsimustki, millisel kohal sa oma kaaslase jaoks oled. Te räägite vabalt tulevikust, sa ei tunne kunagi, et sa ei saa temaga mõnda asja arutada, sest kardad teda eemale hirmutada.

Sa helistad oma partnerile alati esimesena

Tema on esimene inimene, kelle poole sa pöördud uudistega, olgu need suured või väikesed. Mõned asjad, mille puhul sa oma kaaslasele helistad on nii tühised, et sa ei vaevuks neist kellelegi teisele teatama.

Te usaldate üksteist

Sa ei hoia oma partnerit rihma otsas, ega tema sind. Näiteks kui sinu partner läheb sõpradega matkama, siis sul võib tekkida mure tema ohutuse pärast, aga mitte tema käitumise. Sa tead, et ta respekteerib sind ja teie suhet, hoolimata sellest kui rumalad ta teod mõnikord olla võivad.

Te olete laste saamise osas ühel meelel

Täpne number ei mängi erilist rolli – kui te kumbki ei tea, mida laste kasvatamine endast täpselt kujutab, siis ei ole ette teada, mis tunded teid valdavad kui teil nad lõpuks on. Aga kindlasti loeb see, kas te mõlemad ikka tahate lapsi saada.

Sa põgeneksid, et abielluda oma partneriga

Teisisõnu, kui sa mõtled temaga abiellumisele, siis tegelikult mõtled sa abielule, mitte pulmadele. Kui sa fantaseerid ainult sellest sündmusest, valgest kleidist ja peost, siis ei pruugi sa abielluda õigetel põhjustel.

Partner toob sinus esile parima

Oma partneriga koos olles ei pea sa teesklema kedagi teist. Sinu kõige lähedasemad sõbrad ei tähelda, et käitud oma kaaslase juuresolekul teisiti, kui nendega aega veetes. Kui sa oled oma sõprade arust pärast suhtesse astumist teine inimene, siis see ei ole hea märk.

Sa ei taha oma partnerit muuta

Sa ei soovi oma partnerit muuta, vähemalt mitte drastilisel moel. Sa ei saa muuta, kas keegi on introvert või ekstravert. Kas ta tähtsustab perekonda või kas ta on usklik. Sa võid proovida muuta harjumusi, näiteks nagu sokkide põrandale viskamine, aga isegi see võib keeruliseks osutuda. Seega küsi endalt, kas sa armastad teda 100 protsentsi sellisena nagu ta on?

Sa tead, miks sa tahad abielluda

Kas põhjuseks on sotsiaalne surve? Või soovid sa ilusaid pilte instagrami? Või on teie vahel sügav hingeline side? Kas sulle lihtsalt meeldib mõte abiellumisest, või sa ei kujutaks oma elu ilma temata ette? Jällegi, kas sa mõtled rohkem abielule või pulmadele? Kõik need on tähtsad, kuid samas keerulised küsimused, millele peaksid vastama. Kõik teavad kedagi, kes abiellus valedel põhjustel. Tavaliselt ei võta väga kaua aega, et selline suhe puruneks. Ole endaga aus – üksi olemine võib olla hirmutav, eriti jõudes teatud vanusesse, aga lahutus on tunduvalt valusam. Sa ei päästa ennast peavalust, tehes hirmul põhinevaid otsuseid.

Sa ei mõtle lahku minemisele

Isegi väga tõsise tüli käigus sa ei mõtle, et see võibki olla lõpp. Kui sa oled enda jaoks välistanud mõtte lahkuminekust, siis sa oled valmis pühenduma, sest seda abielu endast kujutabki – suhe, kus ületatakse probleemid üheskoos, mitte ei lahkuta.

Sul on partneri kõrvalt oma elu ka

Su elu ei pöörle täielikult partneri ümber. Sa suhtled pere ja sõpradega, tegeled oma hobidega. Kui sa oled liialt klammerdunud oma kaaslase külge, ega suuda teha midagi temast lahust olles, siis võib see olla tema jaoks liialt lämmatav.

Sa tead kuidas tülisid mõistlikult lahendada

Me kõik oleme õppinud konfliktidega toime tulema oma varasematest suhetest, mõnikord on need olnud halvad õppetunnid, mis on mõeldud meie õpetamiseks. Te olete tõenäoliselt oma partneriga juba mõistnud, kuidas omavahelisi tülisid lahendada. Aga kui teie tülid muutuvad aina hullemateks, siis tasuks külastada suhteterapeuti.