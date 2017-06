Toidud, mida ei tohiks malmpannil praadida

Ära tee malmpannil happelisi toitusid. Kui sa teed malmpannil tomatikastet või lisad söögi sisse äädikat ja sidrunit, siis jääb sellele metalne maitse. Põhjus on lihtne: hape irrutab metallist mikrokogustes molekule, millest võib toidule tekkida kerge kõrvalmaik, mis ei ole küll ohtlik, aga ei maitse hästi. Teiseks ei mõju söögi happeline koostis hästi malmpanni õlisele kattele ja toit jääb panni külge kinni, õpetab Epicurious.

Tugeva maitsega toitudest jääb malmpannile maitset külge. Isegi hästi sisse õlitatud ja korralikult hooldatud malmpann võtab rohkem maitset külge kui roostevabast terasest või teflonkattega pann. Malmpann on poorne. Seda ei maksa ära unustada, kui oled eelmisel päeval praadinud kala ja nüüd tahad teha magustoitu.

Malmpannil ei ole mõtet teha õrna tekstuuriga kala. Kuna see hoiab hästi kuumust, sobib see suurepäraselt krõbeda steigi praadimiseks, kuid õrn kala (näiteks tilaapia või lest) ei talu sellist kuumust ja läheb malmpannil kergesti katki. Isegi lõhe, mis on veidi tugevam kala, võib minna malmpannil katki.

Kui sa ei ole oma malmpanni korralikult sisse töötanud, väldi sellel kergesti kinni jäävate toitude valmistamist. Sõltuvalt sellest, kui tihti sa seda kasutad, peaksid esimestel kuudel vältima malmpannil omleti, munapudru, pannkookide ja riisi praadimist, sest need jäävad uue malmpanni külge kinni. Selleks, et panni elu algaks hästi, prae sellel esimeste kuude jooksul peamiselt liha ja peekonit - need on hästi rasvased ja aitavad tekitada pannile korraliku kaitsekihi. Kui pesed ja hooldad õlitades malmpanni korralikult, muutub selle pinnas libedamaks ning saad sellel praadida ka pannkooke ja muna.

Mida iganes sa praed, ära jäta toitu malmpanni seisma. Pärast praadimist tõsta toit alati pannilt ära. Selleks, et panni kaitsekiht säiliks ja pann ei läheks roostetama, peaks see olema kuiv. Kui jätad toidu liiga kauaks pannile, rikub see panni kattekihi ja toidule jääb metalne maitse.