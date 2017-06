Värsked lapsevanemad jagavad: viis asja, mida nad oleksid tahtnud enne lapse saamist teada

Vastsündinud nutavad… palju!

Kõik teavad, et lapsed nutavad. Kuid isegi vaikseimad imikud nutavad rohkem, kui värsked lapsevanemad arvatagi oskavad. Palju räägitakse, et imikutega on lihtne, kuna nad magavad suure osa ajast. Imikud nutavad iga asja peale – kui neil on kõht tühi, vaja vahetada mähkmeid või neil on lihtsalt ebamugav.

Sa ei pruugi tahta kohe külalisi ja see on täiesti okei

Mitmed inimesed on kahetsenud, et liiga vara pere ja sõbrad külla kutsusid. Seda seetõttu, et värskel perekonnal jäi endal vähe aega uue ilmakodanikuga harjumiseks ja tutvumiseks. Külaliste pidev sagimine on väsitav nii emale kui lapsele.

Lapsega kodus olemine võib olla väga üksildane

Kui sa oled loomult suhtleja ning sulle meeldib, kui sind abistatakse, otsi see juba enne lapse saabumist. Siin on oluline teada enda loomust, kas naudid kodusolemist ja isetegemist või oled rõõmus seltskonna üle.

Sünnitusjärgne ärevus pole tavatu

Värske emadus teeb tihti naised tavapärasest emotsionaalsemaks. On naisi, kelle rasedus oli kerge ja rahulik, kuid peale sünnitust kannatanud ärevushäirete all. Abiks on leida keegi, kellega sellest rääkida, olgu selleks siis ema või arst. Ära jää oma mures üksi.

Imiku kasvatamine on raske

Keegi ei ütle sulle, kui raske see tegelikult on. Isegi kõige rahulikumate lastega. Lisaks unetutele öödele veedad sa palju aega last tõstes, kandes, rahustades ja nii edasi. See kurnab su energiast tühjaks. Ära karda abi küsida, kui seda vajad.