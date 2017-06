Kümme tegevust, mida teha koos partneriga vihmasel päeval

Valmistage midagi uut süüa. Kaeva välja oma tolmused kokaraamatud, vaata milliseid toiduaineid sul parasjagu kodus on ja seejärel valige välja retsept, mida te mõlemad tahaksite proovida. Pärast kokkamist saate nautida valmistatud rooga, muidugi juhul kui see õnnestub. Ebaõnnestumise korral proovige uuesti, teil on vihmaga palju aega toas toimetamiseks.

Vaadake filmi, mida kumbki pole näinud. Otsige Netflixist või tellige filmilaenutusest see film, mida olete ammu tahtnud vaadata ja kasvatage oma teadmistepagasit filmide kohta. Tõmmake peale suur tekk, võtke kauss popkorni, olge üksteise kaisus ning nautige.

Seksige. Lülitage välja kõik tehnikaseadmed ja pöörake vahelduseks üksteisele tähelepanu. Kui te olete lõpetanud, saate kuulata vihmapiiskade sabinat vastu aknaklaasi, ajal kui olete üksteise embuses.

Lugege. Sa tunned ennast viimasel ajal ehk veidi ebakultuursena, sest kõik mis sa oled sel aastal teinud, on teleka vaatamine või telefonis mängimine. Valige mõlemad endale riiulist raamat ja võtke endale ülesanne, et loete need läbi.

Tehke list. Asjadest, mida te tahate majas muuta, kohtadest mida koos külastada, kohtinguideedest, puhkuseplaanidest – mille tegemisega sa iganes hilinenud oled, list aitab nendeni kiiremini jõuda

Tehke suve-eelne koristus. Võtke ette tuba toa järel, sorteerides oma asju – mis läheb prügi hulka, mida saab müüa ja mille annate ära. Kui suvi on lõpuks päriselt kohal, saate veeta võimalikult palju aega väljas, sest miski ei vaja teie tähelepanu siseruumides.

Korraldage piknik. Ilm ei takista teid einestamast oma vaibal, elutoa kamina kõrval. Traditsiooniliste suviste söökide ja jookide asemel võiksite serveerida midagi teistsugust. Toas saate rahulikult lebada, kartmata riiete määrdumist muruplekkidega.

Sorteerige oma vanu fotosid. Igal paaril on kogunenud fotosid, mille sorteerimiseni ei ole nad jõudnud. Olgu need siis puhkusereisist, pulmast, kihlumisest, glamuursest õhtusöögist või lihtsalt juhuslikud klõpsud telefonist. Kasutage vihmast päeva ettekäändena, et korrastada pilte ja panna need kaustadesse.

Tehke külaskäik pööningule. Pööning on koht, kuhu visatakse kõik asjad, mis parasjagu jalus on. On aeg minna ja vaadata, mis sinna kogunenud on. Kui te ei ole mõnda asja juba aastaid kasutanud, siis teenige selle arvelt veidi raha või annetage heategevuseks.

Mängige lauamänge. Kui kõik eelnev ei õnnestunud, siis otsige välja oma lemmik lauamäng. Need on loodud selliste päevade tarvis, mil sajab vihma ja midagi kasulikku teha ei ole. Mängud on heaks ajaviiteks, kuni päike jälle välja tuleb.