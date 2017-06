Seksuaalterapeut: suhte vürtsitamist ei tasu peljata eksperimenteerimisega

Miks naised ei jõua igas vahekorras orgasmini?

Seksuaalterapeudi ja naistearst Mare Pruksi sõnul on naise ja mehe ajuehitus looduse poolest erinev. Meest juhivad enam tungid, nad ihaldavad ja tegutsevad nende nimel. Naisel võtab aga häälestumine seksile enam aega, raske on ümber lülituda, mistõttu toimub erutumine aeglasemalt. «Lisaks võivad erutumist segada argimured, enesetunne, suhe endaga, vastuolulised tunded partneri suhtes, suutmatus oma seksuaalsetest soovidest ja eelistustest partnerile rääkida,» loetleb Pruks põhjuseid, mis takistavad naisel orgasmi vallandumist kogeda.

Kuidas orgasmini jõuda?

Pruks ütleb, et olulisim on naistel otsustada, kas seks on nende elus tähtis ja kas nad tahavad seda nautida ning kogeda orgasme. «Et naudingu tippu jõuda, tuleb ennekõike seksiga algust teha. Kõige sagedasem seksiga seonduv probleem on naistel iha vähenemine pikaajalises suhtes. Kui otsus on langetatud naudingu kogemise osas, siis tulekski teha selleks kõik, et vahekord oleks mõnu pakkuv,» räägib seksuaalterapeut, lisades, et seks on tants kahele ja hea tulemuse nimel peavad partnerid tegema koostööd. Ka saab alati kasutada stimuleerivaid vahendeid, mis kergendavad orgasmini jõudmist.

Seks on õnneliku suhte indikaator

Mehed jagavad oma õrnust, hellust ja armastust enam keha kaudu kui kõneledes. Naised on seevastu seksiks rohkem valmis, kui nad tunnevad hingelist lähedust, mis tekib partneriga koosolemise ja suhtlemise kaudu. «Kui partnerid rahuldavad teineteise vajadusi, on avatud ja tundlikud teineteise suhtes, siis luuakse alus rahuldustpakkuvale kooselule,» märgib seksuaalterapeut.

Lisaks sellele, et seks on heaks looduslikuks stressi ja depressiooni alandajaks, vallandub vahekorra käigus rõõmuhormoone ja seks tugevdab emotsionaalset sidet partneriga. Taoline kombinatsioon on alus tervislikule ja õnnelikule kooselule. «Suhte vürtsitamist ei tasu peljata eksperimenteerimisega – olulisim on oma partneriga rääkida, see aitab suhet ainult tugevdada,» tõdeb Pruks.

Hiljutine Durexi tehtud uuring näitab, et naiste jaoks võib olla raske kogeda orgasmi. Koguni 81 protsenti uuringus osalenud naistest kinnitas, et ei saa orgasmi igas vahekorras. Uuringu korraldas 2016. aastal Ühendkuningriikides Briti uuringufirma Ginger Comms. Uuringus osales 1500 seksuaalselt aktiivset täiskasvanut vanuses 16–64.