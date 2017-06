Elina ja Mario: paarilised nii kodus kui õhus

Mario: Mulle meenuvad meie esimesed ühistreeningud, kui ma üritasin Elinale selgeks teha tõstetehnikaid. Päris naljakas on vaadata nüüd neid videoid, mis tehtud sai.

Öeldakse, et paarid, kes koos treenivad, jäävad kokku. On sellel tõsi taga? Mida koos treenimine üleüldse annab, kas üldse annab midagi?

Elina: Eks seda aeg näitab. Meie jaoks on see kindlasti suur pluss, kuna see ongi meie ühine hobi. Sport ja liikumine on meie mõlema elus väga tähtsad. Lisaks sarnasele elustiilile tegeleme mõlemad lastega ja anname trenne. See on minu arvates väga oluline, et paaril on mõni ühine hobi või tegevus. Vabal ajal meeldib meile väljas trenni teha, otsida üles mõni lõuatõmbekang või huvitav vahend, millega saaks trenni teha. Trennides on hea üksteisele abiks olla, et paremini venitada või saan mina hoopis kangi asemel olla. Tantsimine on küll see, mida Mario vist tegema ei hakka. Samas eks näis, võib-olla mul ikkagi õnnestub kunagi talle mõni tantsusamm õpetada. Ka kodus olles oleme vahetevahel kätelseise ja akrojoogat teinud, kuid vähese ruumi tõttu on see üritus nii mõnigi kord ebaõnnestunud. See on lihtsalt nii tore, kui on midagi sellist, mis oluliselt teineteist ühendab. Ja see ongi ju elus kõige tähtsam – tegeleda sellega, mis kõige rohkem meeldib.

Mario: Seda, kas need paarid kokku jäävad, näitab tõesti ainult aeg. Koos treenimise kõige suurem pluss on see, et sul on alati keegi kõrval, kes sind motiveerib ja tuletab sulle su eesmärke meelde. Seda just eriti nende viimaste jõuseeriate ajal, mil lihas enam üldse ajuga koostööd ei taha teha. Suur lisapluss on ka see, et tõesti saame oma tõsteid teha põhimõtteliselt igal pool, kus on piisavalt kõrge lagi või taevas. Jaanipäevalgi pere ja sugulastega koos olles saab näidata teistele vahvaid tõsteid ja natukene natukene lahutada.

Kas on ühisel trennitegemisel ja esinemistel ka pingeid omavahel?

Mario: Eks inimeste iseloomud on erinevad ja tülisid tekib nii treenimisel kui ka muudel hetkedel. Kuid seni pole ükski eriarvamus meie teid lahku viinud.

Kas sel alal on palju paare tekkinud?

Elina: Kusjuures ei oskagi öelda. Cheerleading ise Eestis ei ole veel väga levinud. Mõned paarid on, kes samuti nagu meiegi tõsteid teevad. Aga selliseid paare, kes koos trenni teevad, on minu arvates palju ja see on väga tore. Kui mõlemaid huvitab sport ja liikumine, siis see ühendab väga.

Mario: Kui mina alustasin, siis meie trennis oli üks paar. Oli vahva vaadata, kuidas nad arenesid ja pingutasid. Eks isegi mõtlesin, et ükspäev võib-olla olen samamoodi oma paarilisega ja teen niimoodi. Nüüd viimase aastaga on tekkinud mõned paarid juurde, mis on väga positiivne.

Mis edasi? Mis on unistused ja eesmärgid?

Elina: Eesmärk on mitte kunagi lõpetada liikumist. Usun, et me ei tüdine sellest ning leiame igas vanuses midagi põnevat, mida teha ja kuidas end vormis hoida. Mis puudutab cheerleading'ut, siis koos olles on meil lihtsam leida ühist aega ja usaldus on suur, mistõttu võiksime kindlasti harjutada ja areneda tõstetes veelgi.

Minu unistus on vist Mario tantsima saada. (naerab) Mõtlen praegu vaikselt meile juba akroduo koreograafiat, see oleks vist esimene samm.

Mario: Tantsimisega läheb Elinal raskeks jah. Mina nii kergelt tõesti seda ala omaks ei võta. Samas, eks näis - kunagi ei tea, mis elu võib tuua. Kindlasti tahaks areneda nii mõneski valdkonnas, näiteks tõstetes ja eri jõuelementides.