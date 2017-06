Iga reisija peavalu: kuidas olla kohvri pakkimisel nutikas

Riided rulli!

Riiete rullimine on klassikaline nipp, kuidas kohvris ruumi säästa. Kuigi on mitmeid arutelusid, kas ruumipuuduses aitab rohkem rullimine või kokkupanemine, siis mitmed reisiblogijad on just rullimistehnika austajad. Lisaks ruumile hoiab riiete rulli keeramine ära ka nende kortsumise.

Raskemad asjad selga!

Lennukiga lennates on kohvri mõõdud ja kaal paras peavalu. Ole kaval ja pane raskemad asjad lennule selga. Nii vähendad kohvri kaalu ega pea lisapagasi eest juurde maksma. Eriti kasulik on see juhul, kui suundud külmemasse piirkonda.

Täida kingaruum!

Reisimisel on pahatihti asju kaasas rohkem kui vaja. Seega on iga sentimeeter oluline. Kasuta ära ka ruum kingade sees! Rulli kingade sisse pluusid või pesu. Lisaks ruumisäästule on see kasulik ka kingadele – sisse rullitud riided hoiavad kingade kuju muljumise eest.

Riided pahumpidi!

Riideid pakkides, pööra riided pahumpidi. Kui ühes kohvris on nii riided kui kosmeetika, võib pagasi rappudes riided kahjustada saada. Riiete pahumpidi pööramine aitab ehk pääseda pisikese plekiga, mis õiget pidi pöörates näha pole.