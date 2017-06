Pilt, mille peale ema tahtis oma lapsed müüki panna

Üheaastane Rose ja kaheaastane Myla teevad alatihti selliseid koerustükke, mille tõttu on emal käed-jalad tööd täis. Seekord otsustas aga Myla koerale selga ronida ja haaras seda tehes piimapaki, mis koos temaga maha lendas. Koertest eeskuju võttes otsustasid tüdrukud piima lakkuma hakata, kirjutab Mirror.

«Sellist asja ikka iga päev ei näe. See on üks nendest ema-hetkedest, kus ei tea, kas nutta või naerda, aga lõpuks pidasin ma seda liiga naljakaks, et sellest mitte pilti teha,» tunnistas Kylie.

Postitades pildi Facebooki, kirjutas ema juurde, et tal on heasse kodusse müüa kaks puudlit (vihje tüdrukute lokkis juustele). «Mul on raske neist loobuda, aga muud ei jää üle - nendega on liiga palju tööd.»

Muidugi tegi Kylie nalja, kuigi plikad teevad koos tihti ulakaid tempe. Samas on see ema meelest armas, et lapsed on omavahel nii lähedased ja tahavad palju koos mängida.

