Kas sa tead, mida mitte kirjutada tutvumisportaali?

Mul oli kunagi kohtinguäpis enesetutvustus, mis ütles «Siiani püüan oma eksist üle saada, aga vajan abi rendi maksmisel,» kirjutab Alison Segel.

Millegipärast ei saanud ma palju paremale lükkamisi.

Ei ole kerge valida, mida kirjutada kohtinguäpi tutvustusse, aga nähtavasti mitte midagi sellist, mis mina kirjutasin. Ma küll ei ole veel täpselt mõistatanud, milline kirjeldus päriselt töötab kohtinguäpi puhul, aga seda tean ma täpselt, mis ei tööta.

Teie ees on kümme asja, mida kindlasti ei tohiks kirjutada oma tutvustusse, kui on soov, et tekiks kellegagi match (vastastikune meeldimine).

Ma ei ole tutvustuste kirjutamises osav

Ilmselgelt, saan seda öelda sinu tutvustuse järgi.

Ole parem ilma tutvustuseta, mitte ära pane midagi sellist. See ei ole informatiivne, loov, ega naljakas.

See on laisk ja sellega sa solvad iseennast. «Hei, milles sa veel osav ei ole, kui me juba sellel peatusime?»

Ma armastan draamat!

Sest kõik teised armastavad draamat NII väga.

Tegelikult, äkki sa siiski peaksid seda kirjutama. Ma arvan, et see on üsna naljakas.

Lühikesi kutte ei soovi

Sa välistad väga suure hulga inimesi, seda lihtsalt nende pikkuse pärast? See ei ole väga mõistlik.

Tead mis? Sinu hingesugulane võib olla 173 cm pikk. See tähendab, et üks võrratu mees, fantastilise iseloomu ja hea töökohaga, kes võiks olla imeline isa sinu tulevastele lastele, ei saada sulle tõenäoliselt sõnumit, lihtsalt sellepärast, et ta on mõned sentimeetrid lühem, kui sina nõuad.

Kui mees kirjutaks oma profiilil „brünette ei soovi,“ kas sa ei arvaks, et ta on mölakas?

Ära ole nõme, käi kohtamas lühikeste meestega. Nemad vajavad ka armastust.

Ma tahan beebisid, nüüd ja kohe

Sul ei ole vaja maailmale kuulutada, et sinu bioloogiline kell tiksub. Hoia see info endale, kuniks oled mõned kuud kohtamas käinud ja on sobiv lastest rääkima hakata.

Ära ilmu kohtingule nende beebisokkidega, mis sa oled valmis kudunud, ega nimeraamatuga.

Tüdruk, võta hoogu maha!

Ütleme, et me kohtusime turul

Ei! Äkki ei alustaks oma suhet valega?

Te ei tutvunud turul, baaris, ega lennukis. Te tutvusite kohtinguäpis. Kui sa viskad nalja, et sa tahad valetada teie kohtumise kohta, siis see näitab, et tõenäoliselt sa häbened äpi kasutamist, ning vaatad teda ka viltu selle kasutamise pärast.

Selle kasutamises ei ole midagi häbiväärset. Kõik kasutavad neid. Tulevikus ei tutvu enam pea keegi reaalses elus. Seda on tehnoloogia ühiskonnale teinud.

Väljenda oma huvi ainult siis, kui tahad kokku saada

Reeglite tegemine, enne kui te olete üldse suhtlemisega algust teinud. See on kindlasti midagi sellist, mis paned mehi hüüdma «Sellise tüdrukuga ma tahan kohtama minna.»