Eesti mehed räägivad: «Soovitan naistel läbi mõelda enda väärtuspakkumised»

Kas abielu on üldse (mehele) oluline?

Martin: Abielu sobivus inimestele oleneb inimestest. Ma arvan, et mõnele on abielu heaks keskkonnaks. Osa mehi vajavad seda tuge ja staatust, mis (hea) abielu kaasa toob. See aitab olla elus edukas ning taluda stressi. Halb abielu aga tekitab stressi. Kõik oleneb partnerist. Kui on hea partner, siis suudab ta tuge pakkuda koos või ilma sõrmuseta, ning kui on sitt partner, siis ei ole sellest sõrmusest ka abi. Siit tekib küsimus, kas siis tegelikult on ikka abielu vajalik. Mis lisaväärtust see veel inimeste omavahelistele suhetele annab?

Mikk: Kuna ise pole abielus ega isegi piisavalt pikas suhtes olnud, siis on üsna keeruline sellisel teemal rääkida. Iseenesest on mul abielust hea arvamus, sest mu vanematel on hästi tugev abielu ning lähisugulaste seas tuleb ka ainult üks lahutus meelde. Kõrvalt vaadates tundub abielus olevate inimeste suhe kuidagi tugevam olevat, vähemalt minu suguvõsas ja tutvusringkonnas. Kuna minul on just kõrval vaadates olnud abieluga ainult head kogemused, siis pean ka ise seda pigem vajalikuks.

Siim: Esimesena tekib küsimus, et mille jaoks vajalik? Kui suhte ning armastuse kindlustamiseks ning püsimajäämiseks, siis selle jaoks see kindlasti vajalik pole, sest see võib laguneda ka koos selle paberiga. Aga loomulikult on see üks armas žest, kust kaks inimest on otsustanud oma kooselu teha seaduslikuks, tõotades armastada teineteist elu lõpuni, kuid paraku see paber seda ei garanteeri!

Miks siis üldse abielluda?

Aivar: Isiklikult minu jaoks ei tähenda abielutunnistus rohkem või vähem armastust. Samas hakkan järjest rohkem aru saama, et teisele poolele on see olulisem ning põhjuseid mitmeid. Kasvõi selles, et kuidas kunagi lastele seletada, miks vanemad on erinevate perekonnanimega. Tõsi, perekonnanime saab ka ilma abiellumiseta muuta, aga no see pole enam see. Samuti tahaks ema end rohkem osana lapse elust tunda ning kõige muu hulgas perekonnanimi ka seda annab. Mehed kõik ei mõtle kindlasti abielule kui paberile, kuigi jah, mingil kujul see minul nii on, aga inimene õpib terve elu. Tean omast käest ajaloos sõpru, keda parajateks kraadedeks pidasin, ent hiljem kohtudes üllatusin, kui kuulsin, et just needsamad kraaded on muutunud viisakateks härrasteks, kes kindlasti tulevase proua kosida kavatsevad. Kokkuvõtteks, kõik mis tulema peab, see tuleb. Minu jaoks armastus ei ole abielu üks-ühele, ent sellel on oma väärtus ja oluline roll perekonnas.

Mikk: Usun, et kui oled leidnud just selle õige inimese ega ei astu abiellu kergekäeliselt, siis kindlasti ei ole tegemist ainult “mõttetu paberiga”. Teisalt tean ühte juhtumit kui tüüp abiellus, et saada koolis mingit soodustust/laenu ja enda nn naisega põhimõtteliselt kokku ei puutunudki. Sellisel juhul ei saa ju midagi muud öelda selle kohta kui mõttetu paber.