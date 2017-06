Kuus dieedisõbralikku sööki, mis takistavad sul kaalust alla võtta

Juurviljakrõpsud

Kahjuks krõpsud on krõpsud. Kuigi juurviljakrõpsud tunduvad tervislikumana, sisaldub neis palju rohkem rasva kui tavalistes kartulikrõpsudes. Erinevad toitumisnõustajad on pidanud juurviljakrõpse koguni psühholoogilisteks lõksudeks, mis tekitavad inimestes süüvaba söömistunde.

Rohelised mahlad

Roheline tähendab ju tervislikku, eks? Tundub loogiline valik tervisliku elustiili juures. Tegelikkuses on poest ostetud rohelistes smuutides ja mahlades suurel hulgal puuviljasuhkrut. See tähendab, et pärast smuuti joomist oled tõenäoliselt näljasem kui enne. Ühes pudelis rohelises mahlas/smuutis võib olla koguni 25 grammi suhkrut!

Teraviljabatoonid

Poes ringi vaadates tundub nälja korral teraviljabatoon parem valik kui šokolaad. Kahjuks pole see alati nii. Batoone ostes vali hoolega, sest paljud neist sisaldavad suures koguses rafineeritud suhkruid ja suhkrusiirupit. Need pole head ei su kehakaalule, immuunsüsteemile ega nahale. Hea alternatiiv on hoopis mandlid, mida tihti kõrge kalorsuse tõttu kardetakse. Tegelikkuses on mitu uuringut näidanud, et mandlid hoiavad kõhu kauem täis ning tänu sellele aitavad hoopis kaalust alla võtta.

Müsli

Traditsiooniline tervisliku toitumise pilt sisaldab endas tihti müslikaussi. Tegelikkuses tänu suurele suhkrusisaldusele, jätab see su nälga juba enne lõunat. Müsli valikul tutvu kindlasti selle toiteväärtuse ja sisaldusega. Vastasel juhul võivad suhkur ja sool sinu tervisliku hommikusöögi rikkuda.

Sushi

Kaunid sushikandikud ja suupärased ampsud tunduvad ideaalse tervisliku lõunasöögina. Kuigi see on tõesti tervislikum kui võileib, jätab sushi su kiiresti nälga. Juurviljade ja proteiinikogus sushis on imeväike, samas kui riisikogus on oluliselt suurem.

Madala rasvasisaldusega jogurtid

Kreeka jogurt marjadega on suurepärane madala rasvasisaldusega hommikusöök, kuid kõik jogurtid pole tervislikud. Paljud tervislikuna reklaamitavad jogurtid sisaldavad endas suures koguses suhkruid, mis lõpuks tekitavad sinus isu millegi rohkema järele.