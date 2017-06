Toidud, millest saab palju ajule hädavajalikku B12-vitamiini

B12-vitamiin on oluline punastele verelibledele, närvifunktsiooniks ja DNA-sünteesiks. See on ajule väga tähtis toit, kirjutab Good Housekeeping. Vitamiin B12 puudus on seotud kognitiivsuse languse ja närvifunktsiooni kahjustustega. Kui kardad, et ei saa seda toidust piisavalt kätte, siis räägi oma arstiga võimalikest analüüsidest. Seni söö toitusid, kust saab seda rohkem kätte.

Krevetid

Šveitsi juust

Sardiinid

B12-vitamiiniga rikastatud hommikusöögihelbed

Rannakarbid

Lehmapiim

Merekarbid

Veiseliha

Kanaliha

Munad

Austrid

Pärmihelbed ehk maitsepärm

Krabid

Lõhe

Kalkun

Forell

Heeringas