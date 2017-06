Millised riided tuleks enne esmakordset kandmist läbi pesta?

Rõivatootmisekspert Lana Hogue selgitab Harpers Bazaaris, et enne esmakordset kandmist tuleb uued rõivad kindlasti läbi pesta. Olgu kiusatus need kohe selga panna kui tahes suur. Eriti kehtib see nõue riiete puhul, mis on otse vastu nahka ja mis higiga kokku puutuvad.

Isegi kui sa ei pelga poes seda rõivast selga proovinud inimeste küljest tulnud pisikuid, siis peaksid arvestama tekstiilikemikaalidega, mis kergesti nahka ärritavad. Tekstiilitootjad on sunnitud kemikaale kasutama selleks, et kangad ladudes seistes ei läheks hallitama ja oleksid kergemini töödeldavad nii värvimisel kui õmblemisel.

Selleks, et vältida uute rõivaste kaudu lööve või täide saamist ja vähendada kokkupuudet kemikaalidega, tuleks kindlasti enne esimest kandmiskorda läbi pesta:

sokid,

aluspesu,

alussärgid,

spordiriided,

t-särgid,

lühikesed püksid,

suvekleidid,

ujumisriided, millega ei plaanita kohe vette minna.

Kui plaanid uute riietega minna palava ilmaga välja (või trenni), kus sa kindlasti higistad, siis pese riie tingimata läbi. Soojas on su poorid avatud ja seda suurema tõenäosusega imbuvad kemikaalid nahka.

Samas on mõned rõivad, mida ei ole vaja esimese asjana pessu panna. Need on näiteks:

ujumisriided, millega lähed nagunii kohe vette;

pidulikud riided (õhtukleiti või ülikonda enne selga panemist ei pesta);

pealisrõivad, mis ei puutu nahaga otseselt kokku.

Pintsakut pole vaja pesta, sest esiteks rikud sa selle pesumasinas ära ja teiseks ei puutu see nahaga niimoodi kokku, et saaks tugevalt nahka ärritada. Kõik riided, mida tuleks pesta vaid keemilises puhastuses, saada puhatusse alles siis, kui need seda tõesti vajavad - enne esimest kandmist ei ole selleks vajadust, nii lisataks kangasse vaid veel rohkem kemikaale. Kõige parem on uued pidulikud rõivad lihtsalt mõneks ajaks õue tuulduma jätta.