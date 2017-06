Joogafestivalil saab õppida vabastavat ja väelist tantsujoogat

Mis on tantsujooga?

Tantsujooga ehk Shakti tants toob kokku Kundalini jooga väe ja vabastava tantsu maagia. Läbi voolavate joogavenituste, liikuvate meditatsioonide, teadliku hingamise, vaba tantsu ja mantrakoreograafia loob Shakti tants energia, harmoonia ja rõõmu kogu tantsija olemusspektris. Lisaks Kundalini joogale kaasab Shakti tants elemente ka teistest joogavormidest ning kombineerib need tantsustiilidega Idast ja Läänest.

Eesmärk äratada olemuse erinevad tahud

Shakti tantsu tund koosneb erinevatest faasidest, mis on kokku kombineeritud nii, et maksimaalselt puhastada ja äratada praanakeha ning avada ja lubada endas voolama Shakti energia. Sarnaselt Patanjali kaheksale joogasuutrale on ka Shakti tantsus kaheksa erinevat faasi, mis peegeldavad kaheksat joogaharu ehk ashtang-elementi, millel baseerub kogu joogateadus. Liikudes läbi erinevate faaside ärkavad meie olemuse erinevad tahud: füüsilised, mentaalsed ja emotsionaalsed, mis on kõik kaasatud sellesse tantsulisse rännakusse oma sisemaailma.

Liina Ravneet Elviku jaoks on tants nauding ja mäng

Liina Ravneet Elvik on lõpetanud 2011. aastal rahvusvahelise Karam Kriya kundalini jooga õpetajate kooli, täiendanud end 2012. aastal teadliku raseduse joogaõpetajaks ja jooga-doula’ks ning lõpetanud 2014. aastal Shakti tantsu õpetajakoolituse. «Joogapraktika- ja filosoofia võlumaailma olen enda jaoks avanud juba viimased 20 aastat, aga kõige eredam südamepõksatus leidis aset just kohtumisel kundalini joogaga ja sealt edasi tantsujoogaga,» räägib ta. «Kõige rohkem inspireerib mind Elu oma võrratutes värvides, keha kui imeline instrument, läbi mille hingele oodi mängida, ja naisenergia ürgne, energeetiline ja spirituaalne olemus. Tants on minu jaoks nauding, mäng ja vabadus voolata koos Eluga.»