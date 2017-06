Kui kaua säilib küpsetatud liha?

Küpsetatud liha jääkidest saab teha suppe, pirukaid, omletti, sooje võileibu ja burgereid, kastet, pastat ja palju muud. Kui kaua on grillijääke ohutu söögivalmistamises kasutada?

Enamasti saab liha kõlblikkust edukalt hinnata oma aistingute abil. Kui ikka lõhn on paha, tuleb toidust loobuda. Eat Right kirjutab, et vahel ei ole aga lõhnast või maitsest midagi aru saada ja see võib pärast söömist tekitada väga halba enesetunnet.

Enamasti kehtivad küpsenud liha säilitamisel alljärgnevad juhtnöörid: