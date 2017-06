Naine: mind ei huvita, et meestele meeldib «loomulik ilu»

Mind ei huvita, kas meestele meeldib see või mitte, et ma meiki kannan. Seda päris mitmetel põhjustel, kirjutab Kelley Lord.

Sama hästi võiks arutada selle üle, milliseid teksapükse ma kannan. Valin teksapüksid, mis mulle sobivad ja millega tunnen ennast hästi, meeste arvamus selles vallas on tähtsusetu.

Kui mehed räägivad, kuidas neile meeldib minu «naturaalne välimus» (mitte üldse meiki), siis mu silmad pööritavad nii kaugele selja taha, et ma näen oma aju pettumusest pulseerimas.

Seal on nii palju põhjuseid, miks see teema ei peaks mehi üldse huvitama, teieni toon neist kolm.

Põhjused, miks minu meik peaks olema ainult minu mure:

Keegi pole sinult küsinud

Naised ei riietu sinu jaoks, nad ei kanna kontsi sinu jaoks ja kohe kindlasti ei kontuuri nad oma nägu sinu pärast.

Me peaksime lõpetama artiklite ja videode tegemise selle kohta, kuidas meeste jaoks parem välja näha. See loob sama ebareaalse pildi romantikast ja igavesest õnnelikust lõpust, kui Disney filmid, mida me lapsena vaatasime.

Sama hea on minna Rihanna kontserdile kuulutama, et sulle ei meeldi popmuusika. Ma tahaks lihtsalt küsida, et miks sa siis siin oled?

«Naturaalne välimus» meeste mõistes, on tegelikult väga kaugel loomulikust ilust

Kui sa vaatad tüdruku pilti, kus ta hommikul voodis särava näoga lesib, siis tegelikult sa ei vajuta «meeldib» nuppu «just voodist tõusnud» välimusele.

Need kulmud ei joonistanud ennast ise ja need põsesarnad ei peegelda päikesevalgust lihtsalt iseenesest.

Ja ära isegi hakka rääkima, milline näeb välja see kuulsus, kellest sa sisse oled võetud. Enamik kuulsusi keda sa filmis näed, on ilmselgelt pandud välja nägema nii, nagu nad oleksid ideaalseks «loomuliku ilu» näiteks. Aga keegi ei näe tundide pikkust tööd, mis selle «naturaalse ilu» loomiseks tehakse.

Kui mul oleks juuksurite ja jumestuskunstnike meeskond, siis näeksin ma ka välja nagu filmistaar.

Me kõik oleme naturaalselt ilusad

See ei ole kompliment, kui sa ütled tüdrukule, et ta näeb ilma meigita parem välja.

Ütle talle, et ta näeb kaunis välja iga kord, mil teda vaatad. Ma garanteerin, et kui sa oled tüdrukust tõeliselt huvitatud, siis on ta sinu silmis ilus olenemata sellest, kas ta sätib ennast parasjagu välja glamuursele õhtule sõpradega või lesib sinuga pühapäeval diivanil.

Kritiseerides tema välimust, sa sisuliselt häbistad teda ja tõenäoliselt muudad teda iseenda suhtes palju ebakindlamaks.

Ma võin öelda, et ükski kutt ei armasta suudelda, kui sul on peal tumepunane huulepulk. Aga see on juba nende endi mure. Mulle meeldib seda kanda, kui kutt tahab minu kõrval olla, siis ta peab seda aktsepteerima, vahendab elitedaily.com naise sõnu.