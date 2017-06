Tiina Laura Kimmel: koletis nimega keskealine naine

Naistel on tohutult hirme, mis painavad – ühel hetkel sa märkad, et sa polegi enam kõige noorem, sest nii palju noori on peale kasvanud. Nad on värsked, energilised ja ei muretse mehele või laste saamise pärast. Nad pidutsevad, ei lähegi öösel magama ja on võimelised hommikul magamata loengusse minema. Neil on kõik veel ees, kõik uksed lahti, aga sina tunned nagu oleksid läbiloetud raamat, kuigi oled just 30 saanud.

Sa tunned end äkki vanana. Senised suhted on ebaõnnestunud, ja mis siis! Tänapäeval sünnitataksegi lapsed hiljem ja see on boonus – saad vanaemaks ning kui oled kuuekümneaastane, pensionil, on sul lapselaste jaoks aega. Seda enam, et pärast gümnaasiumi lõppu või selle ajal loodud suhted ei jää reeglina kestma. See on liiga suur vastutus ja liikumispiirang ühele noorele inimesele, kes ei ole veel valmis pühenduma.

22 ei ole enam ammu viimane taks ja kooselu või abieluga tasuks pigem veidi oodata. Haridus ja kindlustunne seeläbi aitavad sul kõige paremini toime tulla kõikvõimalike elutormidega. Loo endale väike kindlus, kus oled võimeline ka paariliseta toimima ja lapsi kasvatama. Sa võiksid mõelda, et jah, usaldan sind, kuid samas on mul alati tagala, kus on minu tugigrupp pere ja sõprade näol ning kindel töö ja sissetulek.

Vanemaks saamise eelised

Mõnes mõttes oled oma 20ndad minetanuna küll targem ja kogenum, kuid sammu pidada verinoortega ei suuda. Ja siis hakkadki oma elus inventuuri tegema: mida saavutanud olen, kui keskpäraselt ma kulgenud olen, miks ma ei ole nii särav, kui mõni üheksa või kümme aastat noorem inimene, mul pole ikka meest ja lapsi, kas ma olen täielik luuser, miks ei suuda mina oma ülemust lennukate ideedega pahviks lüüa, appi, mis mul viga on?!

Nii palju küsimusi ja mitte ühtki vastust, siiski varem või hiljem vastused saabuvad. Viga ei ole tegelikult midagi, pead lihtsalt õppima küpseks naiseks olemist. See on nauditav, kui tead, millel tähelepanu pöörata. Keskiga ei ole üldse midagi koletut, see on oma hirmudest ja ebakindlusest ülesaamise aeg, aeg, mil me oskame väärtustada iseennast ja oma unistusi, me teame, kes me oleme, ja kuhu tahame jõuda.

Arvate, et on hilja kuhugi jõuda? Ei ole, sest tegelikult on see aeg, kui esimene noorus, totakad armumised ja meeldida tahtmised, pidev iseenda kritiseerimine ning teiste naiste, kes on meist edukamad, kuulsamad, populaarsemad, matkimine on äkki läbi saanud. See on parim, mis saab juhtuda – see on rahunemine ja iseendale täiesti uue pilgu pööramise aeg. Me ei ole enam vihased oma keha peale, me leiame üles enda head omadused, see on ka tõeliste sõprade leidmise aeg. Ja kui sa iseendaga lepid, rahu teed ja ennast tõesti armastad, siis ilmselt tuleb su ellu ka armastus. Prints valgel hobusel on vist veidi vanamoeline? Samas pole õige ka see, kellega jalutad Pirita rannapromenaadil käsikäes, nutitelefon teises käes.