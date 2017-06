Treener Heikki Mägi: sorry, aga aiatöödega vormi ei saa!

Kas tööga saab vormi?

Reaalsus on, et tegelikult on need suvised kolm päikesekuud suhteliselt trennivabad. Ja pean teid kurvastama: tööga ei ole üldjuhul võimalik vormi saada. Olen nõus, et väga raske füüsilise tööga (rohimine aias seda ei ole) on võimalik tõesti tublisti kehakaalu langetada, ent hea vorm on ka palju muud. See tähendab ka kõikide lihaste head toonust ning tasakaalu. Ning selleks on vaja teha läbimõeldult trenni.

Ma ei ole kohanud inimest, kes oleks endale tööga treeninud keha, mis meile tavaliselt ajakirja esikaantelt vastu vaatab.

Trenn andestab

Mida rohkem on meie ümber (suviseid) ahvatlusi, seda tähtsamaks muutub trenn. Olen ikka öelnud, et trenn on kui patukahetsus. Suvised grillipeod, simmanid, laadad – kõigel sellel on komme ühel või teisel viisil meie kehasid kohevamaks muuta. Kogemuse pealt pakun, et keskmine eestlane võtab suvel juurde 2-4 kg.

Kõik see võiks aga olemata olla. Kui teed ka suvel trenni, siis ei ole vajadust sügisel uuesti nullist alustada. Trenn on kui vastumürk nendele pidudele ja koosviibimistele. Isegi kui suvel ei toimu meeletut vormi paranemist, ei lähe olukord ka hullemaks.

Üheksa kuud tööd kolme kuuga prügikasti

Suvine puhkeperiood on kui kasiinos käimine. Suure tõenäosusega kaotad sa seal kogu oma raske tööga teenitud raha. Võiduvõimalus on väga väike. Sama on ka sinu kehaga. Sul võib vedada ja sa võid suvele ja tema ahvatlustele vaatamata jäädagi supervormi, ent paraku lähevad asjad tavaliselt vastupidi.

Mõtle sellele üheksale kuule, mille jooksul oled sa näinud meeletult vaeva, valanud higi, verd ja pisaraid. Kas on mõtet seda kolme kuuga prügikasti loopida?

Kolm korda nädalas

Mõistan sind, kui ütled, et spordisaali on sul suvel raskem jõuda. Aga on olemas nii palju teisi võimalusi. Käi jooksmas või kiirkõndi tegemas, sõida rattaga, tee kodus lihastreeningut.

Kasuta kasvõi Fitlapi 15 minuti lihastreeninguvideosid. Need on täiesti tasuta. Leiad need siit.

Üleskutse!

Võta sellel aastal endale suviseks eesmärgiks treenida vähemalt kolm korda nädalas! Luban, et sa oled sügisel oma õnne tipul – vormis, terve ja rõõmsameelne.

Oleme kokku leppinud?