Rihanna annab väärt nõu murtud südamega fännile

Fänn, nimega Samer, koges hiljuti oma esimest südamevalu, ning pöördus nõu saamiseks Rihanna poole. Ta küsis, et kuidas Robyn (Rihanna pärisnimi on Robyn) sai üle oma esimesest südamevalust, sest tal on sellega raskusi.

Rihanna vastas talle: lihtsalt usu, et murtud süda on kui kingitus. Nuta kui pead, aga see tunne ei kesta igavesti. Sa leiad uue armastuse, ning see saab olema veel ilusam! Vahepealsel ajal naudi seda, kes oled sina ISE!