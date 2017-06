Viis tervislikku ja valgurikast vahepala, mida poeletilt kaasa haarata

Valgud on meie keha peamiseks ehitusmaterjaliks, mida ta kasutab rakkude kasvatamiseks ja uuendamiseks. Valgud on ka head energiaallikad. Neid tarbides kulutab meie keha palju rohkem energiat, seejuures säilitades ja kasvatades meie lihasmassi. Valgurikkad vahepalad peletavad toidukordade vahel ka näljatunnet ja nii püsib täiskõhutunne oluliselt kauem.

Valgud jagunevad suuresti kaheks: loomse või taimse päritoluga valkudeks. Täisväärtuslikeks valkudeks peetakse just loomseid valke: juustu, piima, muna ja liha. Tera- ja kaunviljad, pähklid ning seemned on vähemväärtuslikud ehk taimsed valgud. Täisväärtusliku ja tervisliku toitumise puhul tuleks aga tarbida mõlemat tüüpi valke.

Viis tervislikku ja valgurikast vahepala:

Mandlid – vahepala, mida on mugav kaasa haarata ja süüa otse pakist, muretsemata pesemise või koorimise pärast. Mandlid sisaldavad palju kasulikke valke ja kiudaineid ning tervislikke rasvhappeid. Nendes olev K- ja D-vitamiin tugevdavad luustikku ning liigeseid. Mandlite söömine aitab ennetada südamehaigusi ja langetada kolesteroolitaset. Lisaks on neis palju kaaliumi, kaltsiumi ja rauda.

Kuivatatud liha – lihaarmastajatele sobib proteiinirohkeks vahepalaks vinnutatud liha, näiteks veise-, kana- või kalkuniliha. Käepärases pakendis vahepala on ka hea ja lihtne käekotti või jopetaskusse mahutada. Kuivatatud liha valides loe pakendit ja veendu, et tootele ei ole lisatud liialt soola, suhkrut ega maitsetugevdajaid!

Valgujook – suure valgusisaldusega ja toiteainerikka toote leiab pea iga toidupoe joogiletilt. Väikeses pakendis ja keeratava korgiga valgujooki on hea ning mugav tarbida, kui nälg näpistab. Erineva maitsega valgujoogid pakuvad ka mõnusat vaheldust valgutoodete tarbijale.

Tänapäeva tarbija eelistab aina enam valgurikkaid tooteid ja otsib neid ka poelettidelt. Tarbija soovidest tulenevalt ei ole need enam pelgalt fitnessipoodide kaup, vaid kohe tarbimiseks mõeldud valgutooteid võib leida igast toidupoest ja tootekategooriast, olgu selleks küpsetised, jahud, piimatooted või hoopis midagi muud. Kasvava trendiga on liitunud ka järjest enam kohalikke tootjaid, mida kinnitab ka aina suurenev toodete valik. Kohalikud tootjad on toonud poelettidelt nii Islandilt pärit Skyri kui valgurikkad pudinguid.

Kõige suurema valgutoodete valiku leiab aga just jookide hulgast, alustades smuutidest kuni spordijookideni välja. Nii on ka kohalik joogitootja A. Le Coq toonud turule valgurikka joogi. Mugavas, keeratava korgiga pakendis jooki on hea poeletilt kaasa haarata ja tarbida just siis, kui vaja.