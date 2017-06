Näiteid Beyoncé rasedusstiilist, mis teevad tavalise naise kadedusest roheliseks

Hiljuti said Beyoncé ja tema abikaasa Jay Z kaksikute vanemateks. Lauljannale oli see teine rasedus. Kuigi kaksikute ootamine on kehale veelgi kurnavam, täiendas paljude naiste stiilieeskuju oma Instagrami kontot pidevalt vingete fotodega, mis tõestasid, kui südamest ta oma rolli naudib.

The List tegi ülevaate Beyoncé silmatorkavamatest stiilihetkedest viimase raseduse ajal, mida jälgisid tuhanded silmapaarid. Vaata videot!