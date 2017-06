Viis märki, et niisutav kreem tegelikult ei sobigi sulle

See kipitab. Võimalik, et sa ei pane seda enam tähelegi, sest oled nii harjunud, et kreemi peale määrides hakkab nahk mõneks ajaks kipitama. Tõenäoliselt on see märk, et midagi kreemi koostises ei sobi su näo pH-tasemega. Proovi kreemi esiteks oma käeseljal ja alles siis nahal, soovitab Pure Wow.

Näole tekivad väikesed kühmud. Kas oled märganud oma nahal väikesed punnikeste kogumeid? Selles võib olla süüdi su näokreem. Need ei ole tavalised punnid ja neid ei tohiks pigistada. Otsi poest midagi sellist, mis lubab, et ei ummista poore.

Sul on tekkinud palju vistrikke. Veel üks selge märk kreemi sobimatusest on tavapärasest sagedamad vistrikud ja põletikuline nahk. Proovi mingit sellist kreemi, mis ei ummistaks poore ja oleks õlivaba.

Nahk tundub ikka kuiv. Kui sa niisutad oma nahka iga päev ja sellele vaatamata tekivad kuivad laigud või nahk hakkab kestendama, ei tee kreem oma tööd. Proovi kreemi, milles on hüaluroonhapet või glütseriini. Need koostisained võtavad õhust niiskust ja hoiavad seda nahas.

Meik koorub maha. Lisaks võib olla, et su kreem on liiga raske. Sellest annab kergesti märku see, kui jumestuskreem kulub kiiresti maha. Proovi kreemi, millel on kerge koostis - näiteks geeli või seerumit, mis niisutab nahka, aga imendub paremini.