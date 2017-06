Hakka jooksma: seitse nippi alustamiseks

Me ei ütle, et need nipid panevad sind automaatselt tundma, et sa tahaks kohe joosta seitse kilomeetrit järjest, aga lõpuks võid sa leida ennast naeratamas, sel ajal kui oled jooksmas mõnda kiiremat ringi.

Siin on seitse viisi, mis aitavad sinu järgmise jooksmise, ütleme nii, et talutavamaks muuta.

Pane kokku list motiveerivate lugudega

Muusika mängib tihti suurt rolli selles, kas tekib tuju joosta või mitte.

Pane käima mõni hea Bieberi lugu (kui sulle ei meeldi «Despacito,» siis sa eksid), või kuula midagi hoogsat näiteks Taylor Swifti paladest.

Rütmikad, positiivse sõnumiga lood, tekitavad sinu tahtmise ennast liigutada. Loo kiirus määrab, millises tempos sa ennast liigutad.

Hellita ennast uute stiilsete jooksujalanõudega

Õige jalanõu aitab kindlasti ennetada villide või paksu naha tekkimist, aga lisaks sellele võivad need sind motiveerida rohkem trenni tegema.

Investeerimine nendesse ülimalt mugavatesse roosadesse jooksujalanõudesse, mida sa oled juba ammu ihaldanud, võib anda just selle vajaliku lükke, et teha tööd enda kiirusega.

Sea endale eesmärgid

Sea endale eesmärk iga kord kui jooksma lähed. Kui jooksulindile või uuele rajale minekule eelnevalt oled seadnud endale kindla eesmärgi, on motivatsiooni veidi kergem leida. Hiljem valdavad sind eriti positiivsed tunded, sest saavutasid oma seatud eesmärgi.

Anna endale stiimul, keskendudes näiteks kilomeetri aja parandamisele, sprindis kiiremaks saamisele või lihtsalt ürita iga päev mõni minut kauem joosta.

Leia jooksusõber

Haara sõber kaasa, aeglustades oma tempot tavalisele sörkimisele, nii saate omavahel jutustada ja koos trenni tehes aega veeta.

Öeldakse ka, et paarid kes jooksevad koos, püsivad koos. Vajad veel mõnda põhjust, et kallimaga koos jooksma minna? Vist mitte.

Jookse põhjusega

Ei ole midagi rahuldust pakkuvamat, kui jooksmine selle nimel, mis on sulle oluline. Sa saad osaleda maratonidel, mis koguvad raha heategevuseks, näiteks vähihaigete toetuseks.

Oma kogemust jagab naine, kes arvas, et ta ei ole kunagi võimeline jooksma 21 kilomeetrit. Aga tema suur soov aidata inimestel vähist võitu saada, ajas ta igal hommikul välja treenima.

Kui on olemas organisatsioon, mille tegevust sa tugevalt toetad, siis vaata järele, ehk on nad seotud mõne jooksuüritusega. Pidevalt on toimumas erinevaid heategevuslike üritusi, hoia omad silmad lahti.

Maksa võistluse eest

Kui sa oled registreerinud ennast tasuta jooksule, siis võid sa mõelda palju vabandusi, miks sa ei saa sellel päeval jooksma minna.

Aga juhul kui sa pead maksma raha, et maratonil või võistlusel osaleda, on sul natukene raskem need hommikused treeningud vahele jätta, rääkimata üritusest endast.

Võiksid alustada lõbusatest võistlustest, näiteks nagu värvijooks või mudajooks. Pärast neid tahad sa veel ja veel.

Autasusta ennast

Pärast jooksmas käimist võid ennast veidi hellitada.

Tee endale tervislikke snäkke, sobivad näiteks banaanimuffinid või šokolaadiga energiaampsud. Teinekord kui oled higine ja kuri, siis on sul mida oodata.

Olgu selleks siis magus auhind või filmiõhtu kallimaga, parim aeg enda hellitamiseks on pärast higist ja edukat treeningut.